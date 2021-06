Bondscoach Roberto Mancini denkt dat Italië zijn plafond nog niet heeft bereikt op het EK. De Italianen maakten woensdag indruk met een 3-0-zege op Zwitserland en hebben zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales.

"Ik heb het geluk dat ik over goede spelers kan beschikken", aldus Mancini na afloop van het duel met Zwitserland tegen de Italiaanse RAI. "Ik probeer mijn ideeën aan hen uit te leggen en dat leidt tot een eenheid. Tot nu toe is iedereen erg goed."

"Maar er is nog ruimte voor verbetering", vervolgde de bondscoach. "We hebben veel jonge spelers die nog geen EK-wedstrijden hebben gespeeld. Er zijn landen die veel verder zijn. Maar in de voetballerij kan alles gebeuren."

Italië begon nog stroef aan de wedstrijd in Rome, maar na de openingstreffer van Manuel Locatelli halverwege de eerste helft hadden de Italianen weinig meer te duchten van Zwitserland en waren ze de baas op het veld. Via Locatelli en Ciro Immobile werd het na rust 3-0.

"Het was een heel zware wedstrijd", stelt de 56-jarige Mancini. "Maar uiteindelijk is het een verdiende overwinning. We wilden deze wedstrijd koste wat het kost winnen. Ik wil deze zege opdragen aan alle mensen die op dit moment lijden."

Mancini kon nog geen uitsluitsel geven over de blessure van Giorgio Chiellini, die zich vlak voor de 1-0 van Locatelli liet wisselen. Hij benadrukte wel dat hij, ondanks het bereiken van de achtste finales, geen spelers gaat sparen voor de laatste groepswedstrijd van zondag tegen Wales. "We spelen om te winnen."