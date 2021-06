Gareth Bale heeft dinsdag met een grapje zijn excuses aangeboden bij zijn teamgenoten voor zijn gemiste penalty tegen Turkije. Ondanks de misser van de aanvoerder won Wales met 2-0 van de Turken, waardoor de achtste finales vrijwel zeker zijn.

De 31-jarige Bale mocht na een uur tegen Turkije aanleggen voor een penalty nadat hijzelf in het strafschopgebied was neergelegd. Het buitenkansje voor de 2-0 was echter niet aan de aanvaller van Real Madrid besteed. Hij schoot huizenhoog over.

"Ik kwam iets te veel onder de bal", verklaarde Bale, die met twee assists wel van grote waarde was voor Wales en na afloop werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. "Het is een van de dingen die kunnen gebeuren in voetbal, maar het is geen lekker gevoel. Maar ik heb karakter getoond en ben doorgegaan."

"Ik ben ervaren genoeg om hier niet afgeleid door te worden", vervolgde Bale, die afgelopen seizoen niet kon overtuigen als huurling bij Tottenham Hotspur. "Ik heb in het kringgesprek na afloop met een grapje sorry gezegd voor het missen van de penalty."

Bondscoach Robert Page rekende Bale de gemiste strafschop niet al te zwaar aan. "Zonder zijn assists zouden we de wedstrijd niet gewonnen hebben, zo simpel is het", vindt Page. "Hij heeft enorm veel moed getoond door zo positief te reageren op de gemiste penalty. Dat zegt veel over hem als man."

Bale balt zijn vuisten en spreidt zijn armen na de 2-0 van Wales tegen Turkije. Bale balt zijn vuisten en spreidt zijn armen na de 2-0 van Wales tegen Turkije. Foto: Getty Images

Bale: 'Zitten in fantastische positie'

Wales lijkt bij de tweede EK-deelname al tot de achtste finales van het toernooi door te dringen. De ploeg van bondscoach Page heeft vier punten, drie meer dan nummer drie Zwitserland. De beste twee teams plaatsen zich direct voor de laatste zestien.

"We zitten in een fantastische positie", aldus Bale. "Ik had voor de start van het toernooi direct getekend voor vier punten na twee groepswedstrijden. Maar we hebben nog een wedstrijd te gaan en die wordt zwaar. We zitten in een zware poule."

Wales, dat bij zijn EK-debuut vijf jaar geleden in Frankrijk reikte zelfs tot de halve finales reikte, neemt het zondag op tegen Italië. De Italianen hebben zich na 3-0-zege op Zwitserland al geplaatst voor de achtste finales. Zwitserland treft hekkensluiter Turkije.