Italië heeft woensdag als eerste land de achtste finales op het EK bereikt. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini won op overtuigende wijze met 3-0 van Zwitserland en is daardoor niet meer te achterhalen door de nummer drie in poule A.

Na een afgekeurde goal van verdediger Giorgio Chiellini kwam Italië halverwege de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Locatelli. De middenvelder van Sassuolo maakte na rust zijn heldenrol compleet door ook de tweede Italiaanse treffer voor zijn rekening te nemen, waarna Ciro Immobile in de slotfase de 3-0 op het bord zette.

Na de eerdere zege op Turkije (3-0) heeft Italië na twee duels de volle buit van zes punten in groep A. Met dat aantal zijn de Italianen ook koploper in de poule, waarin Wales met vier punten de nummer twee is. De beste twee landen kwalificeren zich direct voor de achtste finales.

Nummer drie Zwitserland moet in de laatste groepswedstrijd tegen de puntloze hekkensluiter Turkije waarschijnlijk winnen om als een van de vier beste nummers drie naar de laatste zestien te gaan. De Zwitsers hebben momenteel één punt, maar dat is mogelijk niet genoeg.

Italië reikte bij de laatste drie edities van het EK altijd tot de kwartfinales van het toernooi. 'La Squadra Azzurra' werd pas één keer in geschiedenis Europees kampioen. Dat was in 1968, in eigen land. Italië werd eveneens vier keer wereldkampioen.

Locatelli is door het dolle heen na zijn openingstreffer voor Italië. Locatelli is door het dolle heen na zijn openingstreffer voor Italië. Foto: Getty Images

Italië dominant na matige openingsfase

Opmerkelijk genoeg nam Zwitserland het initiatief in de openingsfase in Rome, waar net als in de openingswedstrijd van Italië tegen Turkije 30.000 toeschouwers welkom waren. De ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic kon echter niet gevaarlijk worden.

Italië nam langzamerhand de regie in het Stadio Olimpico over en leek al na negentien minuten op voorsprong te komen via aanvoerder Chiellini, maar zijn doelpunt ging niet door. De VAR had hands gezien van de verdediger van Juventus, die even later geblesseerd afhaakte.

Het duurde echter niet lang voordat Italië alsnog op 1-0 kwam. Domenico Berardi legde de bal op een presenteerblaadje voor Locatelli en de middenvelder faalde niet voor een leeg doel: 1-0. Lorenzo Insigne was vervolgens dicht bij de 2-0 met een wippertje, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald.

Na rust, waarin Italië domineerde, viel de 2-0 wel en was Locatelli opnieuw de doelpuntenmaker. Zijn schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied verdween onhoudbaar in de verre hoek, waarna spits Immobile één minuut voor tijd zijn tweede doelpunt van het toernooi noteerde. Zijn afstandsschot was de Zwitserse doelman Yann Sommer te machtig, waardoor Italië al de krachten kan sparen voor de knock-outronde.