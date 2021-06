Voormalig bondscoach Ronald Koeman is kritisch op het Nederlands elftal. De huidige coach van FC Barcelona snapt niet dat het sentiment rond Oranje zo positief is na de 3-2-zege op Oekraïne op het EK.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Men is heel positief. Dat verbaast me. Ik heb dat niet zo positief gezien", zei Koeman tegen de NOS na de onthulling van het standbeeld van zijn vader Martin Koeman bij het stadion van FC Groningen. "Ik vond de tweede helft goed, maar het is maar 3-2. En Oekraïne is nou niet een land dat heel ver gaat komen."

"Ik denk dat Nederland ver kan komen, maar dan zullen er dingen absoluut beter moeten. Ik heb gisteren Frankrijk-Duitsland gezien. Dat was een paar niveautjes hoger. Maar het Nederlands elftal kan dat. Laten we hopen dat ze heel ver komen."

Koeman snapt wel dat zijn opvolger Frank de Boer is overgestapt naar het bekritiseerde systeem met vijf verdedigers. "Ik heb dat systeem ook bij Barcelona gespeeld", aldus de oud-bondscoach, onder wiens leiding Oranje altijd in een 4-3-3-systeem speelde. "Dan zie je dat je met dat systeem ook geweldig mooie, aanvallende wedstrijden kunt spelen."

De 58-jarige Koeman was van 2018 tot 2020 bondscoach van het Nederlands elftal. Hij stond aan de basis van de revival van Oranje, dat voor de aanstelling van Koeman een EK en WK had misgelopen. Onder zijn leiding werd de finale van de Nations League bereikt en plaatste Nederland zich voor het huidige EK. Vorig jaar stapte hij over naar FC Barcelona, waar hij waarschijnlijk herenigd gaat worden met Memphis Depay.

Het Nederlands elftal komt donderdag weer in actie op het Europese toernooi. Dan is Oostenrijk om 21.00 uur de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Bij een overwinning is Oranje zo goed als zeker van de achtste finales.