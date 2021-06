De Oostenrijkse bondscoach Franco Foda begrijpt niet dat Marko Arnautovic voor een EK-wedstrijd is geschorst vanwege diens woede-uitbarsting zondag tegen Noord-Macedonië (3-1). De aanvaller mist door het incident het duel van donderdag met Nederland.

Arnautovic maakte tegen Noord-Macedonië in de slotfase als invaller het derde doelpunt voor Oostenrijk en ging vervolgens om onduidelijke redenen flink tekeer tegen tegenstander Ezgjan Alioski. Er werd gesuggereerd dat zijn uitlatingen racistisch waren.

"In zijn emotie heeft hij een beetje overdreven gereageerd. Maar we steunen hem. Mensen maken fouten, net als jij en ik. Hij heeft zijn fout erkend en excuses gemaakt. Marko en Ezgjan hebben als vrienden afscheid genomen. Dat had de UEFA ook moeten inzien", zei Foda woensdag op zijn persconferentie.

Sterspeler David Alaba, die Bayern München na het EK verruilt voor Real Madrid, beaamde de woorden van Foda en vindt dat er alleen met de beschuldigende vinger naar Arnautovic wordt gewezen. "Hij heeft veel ergere dingen naar zijn hoofd geslingerd gekregen, erger dan wat hij zelf heeft geroepen."

De schorsing is een domper voor Oostenrijk omdat Arnautovic, die een verleden heeft bij FC Twente en tegenwoordig onder contract staat bij het Chinese Shanghai Port, wel in de basis zou staan tegen Nederland. Hij is met 27 treffers de topscorer van de huidige selectie op het EK.

"Natuurlijk raakt het ons. Ook op een sportieve manier. Maar we hebben genoeg kwaliteit om de afwezigheid van Marko te compenseren. We beschikken over voldoende goede spelers om morgen een goede wedstrijd op de mat te leggen", aldus Foda.

'Nederland heeft spelers van wereldklasse'

De Oostenrijkers zien Nederland, dat zondag met 3-2 won van Oekraïne, als favoriet. De winnaar is zeker van een plek in de achtste finales, maar ook een gelijkspel lijkt voldoende. Naast de nummers één en twee ook de vier beste nummers drie van de zes poules doorgaan naar de knock-outfase.

"Nederland heeft met onder anderen Wijnaldum, Memphis, De Ligt en Frenkie de Jong topspelers in hun ploeg. Maar wij hebben met de overwinning op Noord-Macedonië heel veel zelfvertrouwen getankt. We voelen dat we er klaar voor zijn", vertelde Foda.

Ook Alaba is onder de indruk van Nederland. "Ze hebben een team met enorm veel kwaliteit, met spelers die van wereldklasse zijn. We weten allemaal dat de Nederlandse spelers er altijd om bekendstaan over een goede techniek te beschikken, ze houden van het spelletje."

Nederland-Oostenrijk begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en staat onder leiding van de Israëlische scheidsrechter Orel Grinfeeld. Net als bij Nederland-Oekraïne zijn er zestienduizend toeschouwers welkom in het stadion.