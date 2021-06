Turkije heeft zichzelf een slechte dienst bewezen op het EK. De ploeg van bondscoach Senol Günes verloor woensdag ondanks een misser van Gareth Bale uit een strafschop ook van Wales (0-2) en moet vrezen voor uitschakeling op het EK.

Aaron Ramsey promoveerde op slag van rust een fraaie steekpass van Bale tot doelpunt, waarmee de speler van Juventus de eerste Welshman ooit werd die scoorde op zowel een WK als een EK. Diep in blessuretijd maakte Connor Roberts er op aangeven van Bale nog 0-2 van.

Ondanks zijn twee assists werd Bale de schlemiel van de wedstrijd in Bakoe. De aanvoerder van Wales mocht een half uur voor tijd aanleggen voor een strafschop, maar vanaf 11 meter schoot hij huizenhoog over. Desondanks kwam de zege voor Wales niet in gevaar tegen Turkije, waar Rotterdammer Halil Dervisoglu inviel en Feyenoord-middenvelder Orkün Kökçü de hele wedstrijd op de bank bleef.

Na de eerdere nederlaag in de openingswedstrijd tegen Italië heeft Turkije nog geen enkel punt gepakt in groep A. De Turken, die in maart nog met 4-2 te sterk waren voor Oranje in de WK-kwalificatiereeks, moeten zondag van Zwitserland winnen om vroegtijdige uitschakeling te voorkomen.

Wales lijkt op zijn beurt zo goed als zeker van de achtste finales door de overwinning op Turkije. Na het eerdere gelijkspel tegen Zwitserland heeft de ploeg van bondscoach Robert Page vier punten. Om 21.00 uur staat Italië-Zwitserland op het programma.

Gareth Bale slaat de handen voor zijn ogen na zijn misser uit een strafschop. Gareth Bale slaat de handen voor zijn ogen na zijn misser uit een strafschop. Foto: Getty Images

Turkije vanaf de aftrap kansloos

Turkije werd vanaf de aftrap in het Olympisch Stadion in Bakoe achterover gedrukt door Wales en dat leidde in de openingsfase al bijna tot een treffer van Wales. Ramsey kreeg de kans om uit te halen na een fraaie dribbel, maar schoot vervolgens op de voeten van de Turkse doelman Ugurcan Çakir.

Niet veel later dook Ramsey opnieuw op voor Çakir, maar oog in oog met de keeper van Trabzonspor schoot de middenvelder naast. Vlak voor rust was het dan eindelijk wel raak voor Ramsey. Op aangeven van Bale passeerde hij Çakir.

Ook na de pauze kon Turkije geen vuist maken en was Wales de dominante partij. Het resulteerde in de zestigste minuut in een penalty voor Wales nadat Bale op de rand van het strafschopgebied omvergekegeld werd door Zeki Çelik. Bale legde zelf aan en schoot zeker 2 meter over het doel van Çakir.

In de slotfase was Turkije nog wel dicht bij de gelijkmaker. Merih Demiral kopte hard in uit een hoekschop, maar zijn inzet was een prooi voor doelman Danny Ward, waarna Wales in de diepe blessuretijd nog de 0-2 maakte via Roberts en zo goed als zeker is van de laatste zestien. Turkije moet nog alles uit de kast halen om niet af te gaan op dit EK.