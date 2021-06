De activist die dinsdag vlak voor het begin van de EK-wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland (1-0) illegaal landde op het veld van het stadion in München, is aan de dood ontsnapt. Sluipschutters hadden de parachutist al in het vizier genomen, maar de politie zag net op tijd het logo van milieuorganisatie Greenpeace op zijn valscherm.

"Daarop is besloten niet op hem te schieten. Als de politie tot de conclusie was gekomen dat het een terroristische aanslag betrof, had hij zijn actie met de dood moeten bekopen. Sluipschutters hadden hem al op de korrel. Dankzij het logo van Greenpeace leeft hij nog", zei de regionale minister Joachim Herrmann.

De 38-jarige Greenpeace-activist scheerde met behulp van een motor op zijn rug rakelings over het publiek en raakte verward in cameradraden. Er kwam wat puin naar beneden, waardoor twee mannen gewond raakten: een 36-jarige Fransman en een 42-jarige Oekraïner. Zij werden met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht waar ze na medische behandeling weer konden vertrekken.

De parachutist plofte met een flinke smak neer op het veld, niet ver van de zijlijn, maar bleef ongedeerd. Hij werd na zijn noodlanding gearresteerd, maar is inmiddels weer op vrije voeten gesteld. De man wordt onder meer verdacht van overtreding van de luchtverkeerswet, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en van het betreden van verboden terrein.

De politie van München "benadrukt dat er geen enkel begrip is voor dergelijke onverantwoordelijke acties, waarbij mensenlevens aanzienlijk in gevaar zijn gebracht". De UEFA spreekt van een "roekeloze en gevaarlijke daad", terwijl de Duitse voetbalbond de actie eveneens veroordeelde.

Greenpeace verontschuldigde zich en liet weten dat het niet de bedoeling was dat de man op het veld zou landen. Als protest tegen toernooisponsor Volkswagen had de parachutist een grote latex bal op het veld moeten gooien en vervolgens weer moeten wegvliegen.