Antonio Rüdiger wordt door de UEFA niet geschorst voor het bijten van Paul Pogba tijdens de EK-wedstrijd van woensdag tussen Frankrijk en Duitsland (1-0). De Europese voetbalbond geeft daarmee gehoor aan de oproep van de Franse middenvelder.

Rüdiger zette in de tweede helft zijn tanden in de rug van Pogba en kneep bovendien in diens tepel. Het incident ontging de arbitrage en werd niet bekeken door de VAR. De UEFA heeft nog wel de mogelijkheid om de Duitse verdediger op basis van tv-beelden te schorsen, maar ziet daarvan af.

Pogba, die nog wel zijn beklag deed bij de grensrechter, liet na het duel al weten dat hij hoopt dat Rüdiger een schorsing ontloopt. "Hij beet me een klein beetje, dat voelde ik. Dat heb ik aan de grensrechter uitgelegd", zei hij.

"We zijn weer vrienden, ik wil niet klagen zodat hij een straf krijgt. Hij heeft een beetje aan me geknabbeld. Het was niks groots, jullie hebben de tv-beelden kunnen zien. Het behoort nu tot het verleden. Na de wedstrijd hebben we elkaar omhelsd en nu is het voorbij."

Rüdiger, die dit seizoen met Chelsea de Champions League veroverde, kan zaterdag gewoon in actie komen in de volgende wedstrijd van Duitsland op dit EK. De Duitsers nemen het zaterdag in München op tegen Portugal, dat woensdag in de slotfase met 0-3 won van Hongarije.

Wereldkampioen Frankrijk, dat ook als topfavoriet geldt voor de Europese titel, is door de zege op Duitsland al bijna zeker van een plek in de achtste finales. Niet alleen de nummers één en twee, maar ook de vier beste nummers drie van de zes poules gaan door naar de knock-outfase.