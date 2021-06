De internationale spelersvakbond FIFPRO heeft de UEFA woensdag om opheldering gevraagd over waarom Benjamin Pavard niet werd gewisseld tijdens de EK-wedstrijd van dinsdag tussen Frankrijk en Duitsland (1-0). De Franse verdediger onthulde dat hij tijdens het duel even buiten bewustzijn is geweest.

Pavard bleef op de grond liggen na een botsing met Robin Gosens in de tweede helft. De medische staf van Frankrijk liet hem na een korte behandeling weer terugkeren in het veld en dat kwam hen op flinke kritiek te staan nadat Pavard na afloop vertelde dat hij "tien tot vijftien seconden knock-out was".

De FIFPRO betreurt de gang van zaken. "We staan in contact met de UEFA om te weten te komen waarom het 'Concussion Charter' niet is toegepast en Pavard het veld dus niet heeft verlaten", schrijft de vakbond, die opkomt voor de belangen van de spelers, op Twitter.

In het 'Concussion Charter', dat na een webinar van de UEFA door alle deelnemende landen werd ondertekend, staat dat "elke speler die ervan verdacht wordt een hersenschudding te hebben opgelopen onmiddellijk het veld moet verlaten, of het nu gaat om een training of een wedstrijd".

Pavard maakte de negentig minuten vol tegen Duitsland. Het is nog onduidelijk of Pavard in de volgende wedstrijd van Frankrijk op dit EK toestemming krijgt om in actie te komen. De Fransen nemen het zaterdag in Boedapest op tegen Hongarije, dat woensdag in de slotfase met 0-3 verloor van Portugal.

Wereldkampioen Frankrijk, dat ook als topfavoriet geldt voor de Europese titel, is door de zege op Duitsland al bijna zeker van een plek in de achtste finales. Niet alleen de nummers één en twee, maar ook de vier beste nummers drie van de zes poules gaan door naar de knock-outfase.