Rusland heeft zich woensdag in zijn tweede groepswedstrijd op het EK hersteld van de ruime nederlaag tegen België. De ploeg van bondscoach Stanislav Cherchesov was in Sint-Petersburg met 1-0 te sterk voor Finland.

Aleksei Miranchuk maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, die werd geleid door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. Hij kwam vlak voor rust tot scoren.

Rusland begon het EK afgelopen zaterdag met een 3-0-nederlaag tegen België. Finland won met 1-0 van Denemarken in een wedstrijd die werd overschaduwd door het ineenzakken van Christian Eriksen.

Door de overwinning staat Rusland met drie punten tweede in groep B. Finland is, met eveneens drie punten, de nummer drie. België gaat met drie punten aan kop en speelt donderdag tegen Denemarken.

Rusland sluit de groepsfase maandag af tegen Denemarken. Finland speelt op dezelfde dag tegen België. De eerste twee in elke poule en de beste vier nummers drie gaan door naar de achtste finales.

Vroege treffer Finland afgekeurd

In de Gazprom Arena schoot Finland uit de startblokken en kwam al snel tot scoren via Joel Pohjanpalo. De aanvaller stond echter buitenspel bij zijn fraaie kopbal, waardoor de treffer na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd.

Rusland raakte niet van slag door de sterke start van de Finnen en was via Magomed Ozdoyev dicht bij de openingstreffer, maar hij schoot over. Artem Dzyuba raakte even later de paal, maar hij stond daarbij buitenspel. In het vervolg van de eerste helft kregen beide ploegen kleine kansen en verloor Rusland Mário Fernandes, die per brancard van het veld werd gedragen.

Vlak voor rust bezorgde Miranchuk de Russen op schitterende wijze de voorsprong. Na een mooie combinatie met Dzyuba in het zestienmetergebied krulde de aanvaller de bal prachtig in de linkerhoek.

In de tweede helft ging Finland op jacht naar de gelijkmaker en dat leverde al vrij snel een kans op voor Teemu Pukki. Daarna nam Rusland de regie over en was het elftal via Rifat Zhemaletdinov (schot voorlangs) en Daler Kuzyayev (schot gekeerd door Lukás Hrádecký) dicht bij de 2-0. Paulus Arajuuri bracht de Finnen in de slotfase nog bijna langszij.