Denemarken heeft na de hartaanval van Christian Eriksen de knop omgezet voor de tweede groepswedstrijd van donderdag tegen België. Volgens de Deense bondscoach Kasper Hjulmand is zijn ploeg klaar om te spelen.

"Er is weer een dag voorbij", begon Hjulmand woensdagmiddag aan zijn persconferentie in Kopenhagen. "We hebben er enorm veel zin in en ik voel dat de spelers en ik een goede stap hebben gezet de afgelopen dagen. We zijn er klaar voor."

De 29-jarige Eriksen zakte afgelopen zaterdag in het eerste groepsduel van Denemarken met Finland vlak voor rust in elkaar. De spelmaker werd op het veld succesvol gereanimeerd, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar ligt hij nog altijd in stabiele toestand.

"Het ziekenhuis waar Christian verblijft, ligt pal naast het stadion", aldus Hjulmand. "Als hij uit het raam kijkt, kan hij het zien liggen. Hij zal het geluid van de toeschouwers horen. Ik weet zeker dat hij in ons shirt naar de wedstrijd gaat kijken."

Christian Eriksen stuurde dinsdag een foto vanaf het ziekenhuisbed. (Foto: Instagram/Christian Eriksen) Christian Eriksen stuurde dinsdag een foto vanaf het ziekenhuisbed. (Foto: Instagram/Christian Eriksen) Foto: Instagram

'Emotioneel terugkeer in stadion'

De spelers van Denemarken keren donderdag voor het eerst sinds de tragedie terug in het stadion Parken in Kopenhagen. "We trainen er niet van tevoren, maar iedere speler krijgt de kans om vooraf even naar het stadion te gaan, zodat hij een beetje kan wennen aan de omstandigheden."

"Het zal emotioneel worden om terug te gaan naar het stadion en het is aan ons om daarmee om te gaan. Wij moeten er klaar voor zijn. Stap voor stap proberen we terug te keren naar het oude normaal. En ik heb het gevoel dat we op de goede weg zijn. Onze teamspirit is geweldig."

Hjulmand wuift de suggestie dat de teamgeest van zijn ploeg mogelijk sterker is door de tragedie resoluut van de hand. "Ons team is nooit beter zonder Christian. Hij is het hart van de ploeg en je kunt hem niet vervangen. Hij is onze topspeler. Daar bestaat geen twijfel over."

Denemarken-België wordt donderdag om 18.00 uur gespeeld in het stadion Parken in Kopenhagen, waar opnieuw 25.000 toeschouwers welkom zijn. Het duel staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers.