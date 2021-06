Frank de Boer is blij dat het vertrouwen in het Nederlands elftal is toegenomen door de 3-2-overwinning zondag tegen Oekraïne. De bondscoach neemt het met Oranje donderdag in de tweede groepswedstrijd dit EK op tegen Oostenrijk en hij rekent op een lastige wedstrijd.

"Ik heb vertrouwen in Oranje en het is fijn dat de stemming in het land ook goed is. Mooi dat mensen vertrouwen hebben in Oranje", aldus De Boer woensdag op de persconferentie van Oranje daags voor het treffen met Oostenrijk.

De Boer beseft wel dat het snel kan omslaan, nadat er in de aanloop naar het toernooi al veel scepsis was. "Als we tegen Oostenrijk een slecht resultaat boeken, dan gaat het weer de andere kant op. Dat kan lastig zijn, maar ik denk dat ik daar redelijk mee om kan gaan. Voor mijn vrouw is het minder leuk. Het zal ook verschillen per speler. De een gaat er beter mee om dan de ander."

'We gaven twee goals weg'

De Boer vertelde verder dat hij redelijk tevreden is over het spel tegen Oekraïne, al ziet hij ruimte voor verbetering. "In de eerste helft hadden we controle, op een paar momenten na. Toen hadden ze ons pijn kunnen doen. Die momenten moeten we minimaliseren. En na rust gaven we twee goals weg, dat mag niet. Aan de bal waren we wel comfortabel. Dat wil ik tegen Oostenrijk weer zien."

De Oostenrijkers begonnen het EK zondag met een 3-1-overwinning op Noord-Macedonië en De Boer vindt dat de nummer 23 van de FIFA-ranking (Nederland staat zestiende) een prima indruk maakt. "Het is een goed team, met ook spelers van RB Leipzig. Loopvermogen, Vollgas-Fussball en veel kwaliteit. Het wordt geen makkelijk potje. Hopelijk kunnen we ze terugdringen, net als in de eerste helft tegen Oekraïne."

Nederland tegen Oostenrijk begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Israëlische scheidsrechter Orel Grinfeeld. Als Oranje van Oostenrijk wint en Noord-Macedonië eerder op de dag niet Oekraïne verslaat, dan is Nederland al zeker van de eerste plek in groep C. Nederland speelt bij groepswinst op 27 juni in de Hongaarse hoofdstad Boedapest in de achtste finales tegen de nummer drie van groep D, E of F.