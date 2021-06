Op de negende dag van het EK zien we bij ieder affiche een topland in actie: Frankrijk treft Hongarije, Portugal staat tegenover Duitsland en Spanje sluit de dag af tegen Polen.

15.00 uur, Ferenc Puskás Stadium in Boedapest: Hongarije-Frankrijk

De wedstrijd in Hongarije lijkt voor Frankrijk, dat al een overwinning op Duitsland op zak heeft, een mooie gelegenheid om kwalificatie voor de achtste finales veilig te stellen. 'Les Bleus' zijn bij een nieuwe zege zeker van de knock-outfase.

Weetje over de wedstrijd: In het verleden had Frankrijk het zeker niet makkelijk in en tegen Hongarije. Sterker nog: van de acht duels op Hongaarse bodem werd er slechts één gewonnen. Dat was de laatste ontmoeting in 1990, toen het 1-3 werd.

Speler om in de gaten te houden: Karim Benzema deed al mee op de EK's van 2008 en 2012, maar scoorde nog nooit op een Europees kampioenschap. De spits, die voor dit EK terugkeerde als international, jaagt op zijn eerste interlandgoal sinds 2015.

Karim Benzema dacht tegen Duitsland al te scoren, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Karim Benzema dacht tegen Duitsland al te scoren, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Foto: AFP

18.00 uur, Allianz Arena in München: Portugal-Duitsland

De druk staat er vol op bij de Duitsers, die het zich niet kunnen permitteren om na de 1-0-nederlaag tegen Frankrijk nog eens te verliezen. Bij de Portugezen, en vooral bij vedette Cristiano Ronaldo, is het vertrouwen groot.

Weetje over de wedstrijd: Portugal en Duitsland troffen elkaar deze eeuw vijf keer en telkens was dat op een eindtoernooi. De Duitsers bewaren er de beste herinneringen aan, want ze wonnen de laatste vier ontmoetingen: op het WK 2006, het EK 2008, het EK 2012 en het WK 2014.

Speler om in de gaten te houden: Het is natuurlijk voor de hand liggend om Cristiano Ronaldo te noemen, maar we pikken Jamal Musiala eruit. Als de middenvelder speeltijd krijgt, dan is hij met zijn 18 jaar en 113 dagen de jongste Duitser ooit op een eindtoernooi. Het record is nu nog in handen van Lukas Podolski, die op het EK van 2004 op een leeftijd van 19 jaar en 19 dagen debuteerde.

Hoe lang duurt het laatste EK van Joachim Löw als Duitse bondscoach? Hoe lang duurt het laatste EK van Joachim Löw als Duitse bondscoach? Foto: AFP

21.00 uur, Olympisch Stadion in Sevilla: Spanje-Polen

Net als voor de Duitsers hangt er ook voor de Spanjaarden veel af van de tweede groepswedstrijd op dit EK. De ploeg van bondscoach Luis Enrique beet zich in het eerste duel stuk op Zweden en wil winnen om een grote stap te zetten naar de achtste finales.

Weetje over de wedstrijd: Sommige Polen zullen nog weleens wakker schrikken van de laatste ontmoeting met Spanje, dat in aanloop naar het WK van 2010 met liefst 6-0 won in Murcia. Het was de grootste nederlaag voor Polen in vijftig jaar.

Speler om in de gaten te houden: Scoort Robert Lewandowski, dan kan dat Polen zomaar eens een goed resultaat opleveren. Het land bleef namelijk ongeslagen tijdens de laatste 24 wedstrijden waarin de Wereldvoetballer van het Jaar doel trof.