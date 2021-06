Oostenrijk moet het donderdag in de groepswedstrijd tegen het Nederlands elftal op het EK zonder Marko Arnautovic stellen. De aanvaller is woensdag door de UEFA voor één wedstrijd geschorst vanwege de manier waarop hij zondag zijn doelpunt tegen Noord-Macedonië vierde.

Arnautovic viel zondag tegen Noord-Macedonië (3-1) in de 59e minuut in en maakte in de slotfase de derde treffer voor Oostenrijk. De geïrriteerde spits vierde zijn treffer met wat boze gebaren en opmerkingen, naar alle waarschijnlijkheid richting spelers van Noord-Macedonië.

Volgens de Noord-Macedonische voetbalbond had Arnautovic zich racistisch uitgelaten en was zijn woede gericht op verdediger Ezgjan Alioski, die Albanese roots heeft. Arnautovic heeft op zijn beurt een Servische achtergrond.

Tussen Servië en Albanië zijn er al langere tijd spanningen vanwege de soevereiniteit van de voormalige Servische provincie Kosovo, dat in 2008 onafhankelijk werd. In Kosovo wonen veel Albanezen, maar Servië erkent de voormalige provincie nog niet als land.

Arnautovic ontkende dat hij racistische opmerkingen maakte

Arnautovic ontkende maandag al dat hij racistische opmerkingen zou hebben gemaakt, al gaf de oud-speler van onder meer FC Twente en Internazionale toe dat hij zijn doelpunt op een andere manier had moeten vieren.

"In het heetst van de strijd heb ik wat dingen gezegd en daar wil ik mijn excuses voor aanbieden, vooral bij mijn vrienden uit Albanië en Noord-Macedonië", schreef hij op Instagram. "Maar ik wil duidelijk benadrukken dat ik geen racist ben. Ik heb vrienden in bijna elk land en ik sta voor diversiteit. Iedereen die me kent, weet dat dat zo is."

Voor Oostenrijk is de schorsing van Arnautovic een flinke domper. Hij is met 27 doelpunten de topscorer van de huidige selectie op het EK.

Oranje en Oostenrijk trappen donderdag om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA, die opnieuw met zestienduizend toeschouwers gevuld zal zijn.