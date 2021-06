Het EK gaat vrijdag verder met wedstrijden in groep D en E, waarbij Zweden-Slowakije, Kroatië-Tsjechië en Engeland-Schotland op het programma staan. Sommige landen kunnen zich al plaatsen voor de volgende ronde.

15.00 uur, Gazprom Arena in Sint-Petersburg: Zweden-Slowakije

Bij de wedstrijd op Russische grond treffen twee ploegen elkaar die over zelfvertrouwen niet te klagen zullen hebben. De Zweden hielden Spanje in het eerste groepsduel knap op 0-0 en de Slowaken gingen er tegen Polen met de winst vandoor: 1-2.

Weetje over de wedstrijd: Slowakije hoeft ook voor Zweden niet bang te zijn, want de Scandinaviërs zijn met slechts één zege in negen EK-wedstrijden aan een slechte reeks bezig. De laatste overwinning was op het EK van 2012 tegen Frankrijk (2-0), op het moment dat de Zweden al uitgeschakeld waren in de poulefase.

Speler om in de gaten te houden: Zonder Zlatan Ibrahimovic zal bij Zweden gekeken worden naar Sebastian Larsson, want hij maakte het laatste Zweedse doelpunt op een EK. Dat was tijdens de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Frankrijk in 2012. Larsson kan na Ibrahimovic en Hendrik Larsson de derde Zweed worden die op meerdere EK's trefzeker is.

Sebastian Larsson (met rugnummer 7) was in 2012 de laatste Zweed die scoorde op een EK. Sebastian Larsson (met rugnummer 7) was in 2012 de laatste Zweed die scoorde op een EK. Foto: AFP

18.00 uur, Hampden Park in Glasgow: Kroatië-Tsjechië

Het wordt erop of eronder voor de Kroaten na de 1-0-nederlaag tegen Engeland in de eerste groepswedstrijd. De verliezend WK-finalist van 2018 beloofde beterschap, maar treft in Tsjechië een geduchte tegenstander.

Weetje over de wedstrijd: Kroatië en Tsjechië kwamen elkaar tijdens het vorige EK in 2016 ook al tegen in de groepsfase. De Kroaten kwamen toen met 2-0 voor, maar zagen de Tsjechen nog terugkomen tot 2-2. Kroatië werd uiteindelijk wel groepswinnaar, terwijl Tsjechië vierde en laatste werd.

Speler om in de gaten te houden: Na de vorige wedstrijd van Tsjechië kunnen we natuurlijk niet om Patrik Schick heen. De aanvaller scoorde twee keer tegen Schotland - vooral zijn tweede was van grote schoonheid - en kan na Milan Baros de tweede Tsjech worden met meer dan twee goals op een EK. Schick had de smaak sowieso al te pakken en staat nu op acht goals in zijn laatste elf interlands.

Kan vedette Luka Modric zijn ploeg bij de hand nemen tegen Tsjechië? Kan vedette Luka Modric zijn ploeg bij de hand nemen tegen Tsjechië? Foto: AFP

21.00 uur, Wembley in Londen: Engeland-Schotland

Beide landen staan al voor de 115e keer tegenover elkaar in deze klassieker. De Engelsen staan er na de 1-0-zege op Kroatië in de eerste groepswedstrijd prima voor, terwijl de Schotten vol aan de bak moeten na de 0-2-nederlaag tegen Tsjechië.

Weetje over de wedstrijd: In de laatste 35 jaar lukte het Schotland slechts één keer om van Engeland te winnen. Dat was in 2000 tijdens de play-offs voor het EK, toen het op Wembley 0-1 werd. Genoeg voor een EK-ticket was dat toen overigens niet, want de Engelsen hadden vier dagen eerder met 0-2 in Glasgow gewonnen.

Speler om in de gaten te houden: Gaat het dan eindelijk een keer raak zijn op een EK voor Harry Kane? De spits scoorde al zes keer op een eindtoernooi, maar maakte die goals allemaal op het WK van 2018. Op het EK van 2016 bleef hij droog staan.