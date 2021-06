Matthijs de Ligt heeft donderdag een basisplaats in de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het EK tegen Oostenrijk, zo heeft bondscoach Frank de Boer woensdag bekendgemaakt in de aanloop naar de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

"De Ligt is fit en speelt tegen Oostenrijk", aldus De Boer, die niet wilde prijsgeven wie er in de verdediging plaats moet maken voor De Ligt. De verdediger van Juventus is volledig hersteld van een liesblessure en sloeg de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne nog over omdat de medische staf geen risico wilde nemen.

De bondscoach kan De Ligt voor meerdere spelers brengen. Hij kan Jurriën Timber uit zijn basisformatie halen en een andere optie is dat hij Daley Blind als linksback laat spelen. In dat geval start Patrick van Aanholt, die tegen Oekraïne de voorkeur kreeg boven Owen Wijndal, op de bank. Een andere optie Blind doorschuiven naar het middenveld en dat zou ten koste gaan van Marten de Roon.

De meest voor de hand liggende optie is Timber uit de basis halen, al maakte de Ajax-verdediger een uitstekende indruk. "Timber doet het fantastisch", zei De Boer woensdag. "We zijn zeer tevreden over hem."

Jurriën Timber en Daley Blind woensdag op weg naar de training. Jurriën Timber en Daley Blind woensdag op weg naar de training. Foto: Getty Images

Oostenrijk mist geschorste Arnautovic

Bij Oostenrijk is Marko Arnautovic er niet bij. De voormalig aanvaller van FC Twente, die in de groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië de 3-1-eindstand op het scorebord zette is geschorst vanwege een verbale uitval na zijn treffer.

Als Oranje van Oostenrijk wint en Noord-Macedonië eerder op de dag niet Oekraïne verslaat, dan is Nederland al zeker van de eerste plek in groep C. Nederland speelt bij groepswinst op 27 juni in de Hongaarse hoofdstad Boedapest in de achtste finales tegen de nummer drie van groep D, E of F.

Oranje en Oostenrijk trappen donderdag om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA, die opnieuw met zestienduizend toeschouwers gevuld zal zijn. Bij Noord-Macedonië-Oekraïne is de aftrap om 15.00 uur in Boedapest.