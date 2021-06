In de rubriek Oud-Oranje Oordeelt leggen we een oud-international vijf vragen voor over het Nederlands elftal op dit EK. In aflevering 3 Johnny Rep, die in 1974 en 1978 met Oranje de WK-finale haalde.

1. Matthijs de Ligt is terug. Moet hij spelen tegen Oostenrijk?

"Als De Ligt helemaal fit is, zou ik hem opstellen. Hoewel Oranje best goed speelde tegen Oekraïne. Dat zal wel ten koste van Jurriën Timber gaan, al zou ik Daley Blind misschien ook een keer wat rust geven."

2. Moet Frank de Boer verder nog dingen wijzigen in de opstelling?

"Ik zou vasthouden aan 5-3-2, maar misschien Donyell Malen erin zetten voor Wout Weghorst. Dat Weghorst scoorde tegen Oekraïne was lekker, maar voetballend komt hij er vaak niet aan te pas. Hij is echt een afmaker, moet ballen van de zijkant krijgen."

3. Gaan we winnen van Oostenrijk?

"Het is geen vanzelfsprekendheid, want Oostenrijk moet je niet onderschatten. Daar lopen echt wel goede spelers rond. We kunnen natuurlijk wel winnen, want Nederland heeft ook een goed elftal. Maar ze moeten niet denken dat ze daar zomaar overheen gaan lopen."

Johnny Rep in balbezit tijdens Nederland-Iran (3-0) op het WK 1978. Rechts Wim Rijsbergen. Johnny Rep in balbezit tijdens Nederland-Iran (3-0) op het WK 1978. Rechts Wim Rijsbergen. Foto: ANP

4. Hoever komt Oranje dit EK?

"Ze hebben een elftal om ver te komen. Maar je moet ook wel mazzel hebben, want als je in de achtste finales meteen Duitsland, Frankrijk of Italië tegenkomt, wordt het moeilijk."

5. Wie wordt Europees kampioen?

"De favorieten zijn Frankrijk, Duitsland en ook Engeland heeft een goed elftal. Maar je weet het nooit, Griekenland is ook een keer Europees kampioen geworden. Toch zeg ik weer Frankrijk. Als je die Mbappé ziet voetballen... hij is zo snel en sterk."