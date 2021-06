Het is donderdag voor de tweede keer dit EK de beurt aan Oranje, al komt eerst nog onder meer Denemarken in actie in de kraker tegen België. De dag begint met het duel tussen Oekraïne en Noord-Macedonië.

15.00 uur, Arena Nationala in Boekarest: Oekraïne-Noord-Macedonië

Voor beide landen geldt: het is erop of eronder. Zowel Oekraïne (3-2 tegen Nederland) als Noord-Macedonië (3-1 tegen Oostenrijk) verloor het eerste duel in groep C en moet winnen om nog een reële kans te houden op de volgende ronde.

Weetje over de wedstrijd: Oekraïne-Noord-Macedonië is het duel tussen de twee jongste bondscoaches op dit EK. Andriy Shevchenko is met zijn 44 jaar de jongste coach van het toernooi, maar zijn Noord-Macedonische collega Igor Angelovski doet daar met zijn 45 jaar niet veel voor onder.

Speler om in de gaten te houden: Andriy Yarmolenko vestigde tegen Oranje al de aandacht op zich met een fraaie goal en zal ook tegen Noord-Macedonië het voortouw moeten nemen. De aanvaller maakte al 41 interlanddoelpunten en heeft op de eeuwige topscorerslijst bij Oekraïne alleen nog Shevchenko (48 treffers) voor zich.

Bij Oekraïne wordt veel verwacht van Andriy Yarmolenko (links). Bij Oekraïne wordt veel verwacht van Andriy Yarmolenko (links). Foto: EPA

18.00 uur, stadion Parken in Kopenhagen: Denemarken-België

In de aanloop naar de topper in groep B gaat het natuurlijk nog vooral over Christian Eriksen. Zijn de Denen in staat om het vreselijke incident met de sterspeler achter zich te laten? Bij een nieuwe nederlaag ligt uitschakeling op de loer voor de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand.

Weetje over de wedstrijd: Het zal voor Denemarken moeilijk worden om de nul te houden, want België heeft al in 31 interlands op rij gescoord, een nationaal record. De laatste keer dat de 'Rode Duivels' niet scoorden, was in de verloren halve finale van het WK 2018 tegen Frankrijk (1-0).

Speler om in de gaten te houden: De wedstrijd in Kopenhagen kan een bijzondere worden voor Dries Mertens. Bij speeltijd is hij na Jan Vertonghen, Axel Witsel, Toby Alderweireld en Eden Hazard de vijfde Belg die de grens van honderd interlands slecht.

Het gaat bij Denemarken uiteraard vooral nog over Christian Eriksen. Het gaat bij Denemarken uiteraard vooral nog over Christian Eriksen. Foto: AFP

21.00 uur, Johan Cruijff ArenA in Amsterdam: Nederland-Oostenrijk

Beide landen hebben met een overwinning in de eerste speelronde al een flinke stap gezet naar de achtste finales. Het 5-3-2-systeem van Frank de Boer kwam tegen Oekraïne aardig uit de verf en de bondscoach zal uiteraard hopen dat zijn ploeg tegen de Oostenrijkers weer iets beter ingespeeld zal zijn. Bij winst is Oranje zeker van de volgende ronde.

Weetje over de wedstrijd: Gezien de recente resultaten kunnen we stellen dat Oostenrijk een tegenstander is die Nederland wel ligt. De laatste zes ontmoetingen eindigden namelijk allemaal in een overwinning voor Oranje, dat alleen tegen Luxemburg, Hongarije, Cyprus en Wales een langere zegereeks heeft staan.

Speler om in de gaten te houden: Als Wout Weghorst en Denzel Dumfries net als tegen Oekraïne scoren, dan scharen ze zich in een select rijtje met Ruud van Nistelrooij en Memphis Depay, de enige Nederlanders die tot dusver trefzeker waren in hun eerste twee wedstrijden op een eindtoernooi.