Benjamin Pavard heeft woensdag onthuld dat hij even buiten bewustzijn is geweest tijdens de kraker op het EK tegen Duitsland. De Fransman bleef op de grond liggen na een botsing met Robin Gosens in de tweede helft.

"Het was een behoorlijke klap", liet Pavard weten. "Ik was tien tot vijftien seconden knock-out. Ik viel even helemaal weg. Gelukkig kwam ik snel weer bij mijn positieven en voelde ik me ook weer goed. Daarom kon ik verder spelen."

De 25-jarige rechtsback speelde de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Duitsland wel uit. Het is nog onduidelijk of hij in het volgende duel van Frankrijk met Hongarije toestemming krijgt om in actie te komen.

Vanwege regelgeving van de UEFA is de medische staf van elk elftal verplicht uiterste voorzichtigheid te betrachten bij hoofdletsel. Het is daarom zeer twijfelachtig of Pavard het duel wel had mogen uitspelen.

Benjamin Pavard bleef een tijdje op de grond liggen na een botsing met Robin Gosens. Foto: AFP

Kritiek op UEFA vanwege doorspelen Pavard

Dat Pavard de wedstrijd uitspeelde, leidde ook tot kritiek op de UEFA van enkele analisten. "We moeten optreden. Dit is niet genoeg", zei Dietmar Hamann bij de Ierse tv-zender RTE Sport. "Hij zou nog geen anderhalve minuut mogen doorspelen na zo'n harde klap tegen zijn hoofd."

Voorafgaand aan het EK hield de UEFA een webinar voor alle teamartsen, maar Chris Sutton vindt dat de Europese voetbalbond niet genoeg doet. "Wanneer zullen de voetbalautoriteiten eindelijk de gezondheid van de spelers op de eerste plaats zetten?", schrijft de Engelse oud-spits op Twitter.

"Zo moeilijk is het niet. Tijdelijke wissels voor hersenschuddingen moeten direct worden ingevoerd. Laat een speler onderzoeken door een onafhankelijk dokter, breng een wissel en laat de speler doorvoetballen als hij oké is."

Frankrijk speelt zaterdag om 15.00 uur in Boedapest tegen Hongarije de volgende wedstrijd op het EK. Drie uur later begint Duitsland aan het duel met Portugal.