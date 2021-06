Paul Pogba heeft het dinsdag na Frankrijk-Duitsland (1-0) goedgemaakt met Antonio Rüdiger. Bij een opmerkelijk moment in de eerste helft zette de Duitse verdediger zijn tanden in de rug van de Franse middenvelder.

"Hij beet me een klein beetje, dat voelde ik. Dat heb ik aan de grensrechter uitgelegd", vertelde Pogba op een persconferentie na de wedstrijd.

"We zijn weer vrienden, ik wil niet klagen zodat hij een straf krijgt", zei de Fransman die door de UEFA werd uitgeroepen tot beste man op het veld. "Hij heeft een beetje aan me geknabbeld. Het was niks groots, jullie hebben de tv-beelden kunnen zien. Het behoort nu tot het verleden."

Rüdiger kan nog geschorst worden

Het incident tussen Pogba en Rüdiger ontging de arbitrage en werd niet bekeken door de VAR. De UEFA heeft nog wel de mogelijkheid om de Duitser op basis van tv-beelden te schorsen.

"Rüdiger heeft geen kaart gekregen en ik wil ook niet dat hij wordt geschorst", zei Pogba. "Na de wedstrijd hebben we elkaar omhelsd en nu is het voorbij."

Zaterdag om 15.00 uur speelt Frankrijk de tweede wedstrijd in groep F in Boedapest tegen Hongarije. Drie uur later begint Duitsland aan het duel met Portugal.