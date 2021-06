Met een 1-0-zege in München op Duitsland stelde wereldkampioen Frankrijk zich dinsdag nadrukkelijk kandidaat voor de Europese titel. De Duitsers hadden na het verloren duel echter niet het gevoel dat ze minder waren.

Volg het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK

"We waren niet het zwakkere team vandaag", zei middenvelder Joshua Kimmich in een eerste reactie tegen ZDF. "We domineerden de wedstrijd, maar kwamen via een stomme goal op achterstand."

Al in de twintigste minuut schoot verdediger Mats Hummels onhandig in eigen doel. In de zeventig minuten die volgden slaagde Duitsland er niet in om de achterstand te repareren.

Volgens de statistieken had Duitsland een overwicht, met 59 procent balbezit en tien doelpogingen tegenover vier voor de Fransen.

Toni Kroos druipt af na de nederlaag tegen Frankrijk. Toni Kroos druipt af na de nederlaag tegen Frankrijk. Foto: ANP

'Frankrijk is de grote favoriet voor dit toernooi'

Het wedstrijdbeeld liet iets anders zien dan de kille cijfers: Frankrijk had de meeste dreiging, raakte de paal via Adrien Rabiot en zag treffers van Kylian Mbappé en Karim Benzema afgekeurd worden wegens buitenspel.

"We hebben veel laten zien van wat we van plan waren", vertelde middenvelder Toni Kroos desondanks. "Naar mijn mening speelden we een aardige wedstrijd en hebben we voldoende kansen gecreëerd om te scoren."

Wat wil jij weten over het EK? Wat wil jij weten over het EK? Elke dag geven we antwoord op een door jullie gestelde vraag. Stel je vraag op NUjij!

Ook Kimmich toonde zich ondanks de nederlaag tevreden. "We hebben laten zien dat we het niveau hebben om mee te doen tegen de topteams."

"Frankrijk is de grote favoriet van dit toernooi, maar in de volgende wedstrijd moeten wij laten zien dat we ook tot de kanshebbers behoren."

De volgende wedstrijd is voor de wereldkampioen van 2014 tegen titelhouder Portugal. Dat duel begint zaterdag om 18.00 uur. Volgende week woensdag speelt 'die Mannschaft' de laatste groepswedstrijd in München tegen Hongarije.