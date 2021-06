Bij de mislukte protestactie van een parachutist van Greenpeace vlak voor de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk zijn dinsdagavond meerdere toeschouwers gewond geraakt. Dat heeft UEFA in de nacht van dinsdag op woensdag bevestigd aan The Guardian. Het Europese voetbalorgaan zegt dat de autoriteiten vervolgstappen zullen nemen na "deze roekeloze en gevaarlijke" actie.

"Door deze ondoordachte actie - die zeer ernstige consequenties kon hebben voor een groot aantal mensen - zijn meerdere toeschouwers gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. De autoriteiten zullen de benodigde actie ondernemen", aldus UEFA in een verklaring.

De UEFA heeft geen exact aantal gewonden genoemd of details gegeven over de verwondingen. Het is ook niet duidelijk hoe het met de parachutist gaat.

Een parachutist van de milieuorganisatie, die een motortje op zijn rug droeg, vloog voor het EK-duel rakelings langs het publiek en kwam uiteindelijk tussen de spelers op het veld terecht. Kort daarvoor raakte hij de kabels die aan het dak van het stadion in München hangen en die worden gebruikt voor de aansturing van de 'zwevende' camera.

Daarbij viel volgens UEFA puin op het veld en in het publiek. Op beelden is te zien hoe de Franse bondscoach Didier Deschamps moest wegduiken voor materiaal dat neerkwam in de dug-out.

Greenpeace maakt excuses voor actie

De milieuorganisatie liet eerder op de avond weten dat de actie ging om een protest tegen Volkswagen, een van de sponsoren van het EK. Op de gele parachute stond de naam van de milieuorganisatie en de tekst 'Kick out oil!'

Het was volgens Greenpeace de bedoeling dat de parachutist een bal op het veld van de Allianz Arena zou gooien en daarna weer zou wegvliegen.

Greenpeace bood eerder op de avond al haar excuses aan voor de gevaarlijke situatie die was ontstaan door de actie. Die was volgens de organisatie niet bedoeld om het spel te verstoren of mensen te verwonden.