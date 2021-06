Didier Deschamps is zeer te spreken over de 1-0-zege die topfavoriet Frankrijk dinsdag op Duitsland boekte. Het spel van 'Les Bleus' stemt de bondscoach tevreden.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Frankrijk kwam beter voor de dag dan de Duitsers en won door een eigen doelpunt van Mats Hummels in de twintigste minuut. De wereldkampioen kwam in het vervolg nooit echt in grote problemen.

"We hebben altijd het vermogen om ook in moeilijke tijden een eenheid te blijven en er samen voor te gaan. We waren heel hecht en hebben weinig weggegeven", zei Deschamps na de wedstrijd in München.

De Fransman, die in 2000 als speler al Europees kampioen werd met zijn land, merkte aan zijn spelers dat ze aan het EK toe waren. Frankrijk had zich eind 2019 al geplaatst.

"Op technisch vlak kan ons spel nog wat beter, maar qua inzet en vastberadenheid hebben ze aan mijn verwachtingen voldaan. We hebben hier anderhalf jaar op gewacht. Het is maar één wedstrijd, maar wel een belangrijke. We waren heel efficiënt."

38 Parachutist crasht bijna in publiek tijdens Frankrijk-Duitsland

Löw: 'We hebben echt alles gegeven'

Deschamps' collega Joachim Löw verweet zijn spelers weinig na de nederlaag in de Allianz Arena. Volgens hem was 'Die Mannschaft' simpelweg de ongelukkigste van de twee ploegen.

"We hebben echt alles gegeven en negentig minuten lang gevochten. We misten alleen een doelpunt en hadden het tegendoelpunt misschien kunnen voorkomen", aldus de bondscoach, die na het EK afzwaait.

"Verder heb ik eigenlijk geen kritiek. We hebben een wedstrijd verloren, maar we moeten door. We wisten dat Frankrijk heel goed is en kunnen nu eenmaal niet alles tegenhouden."

Frankrijk lijkt al hard op weg naar de knock-outfase van het EK. De wereldkampioen speelt in de poule nog tegen Hongarije (zaterdag) en Portugal (volgende week woensdag). Voor de Duitsers staat de druk er zaterdag vol op tegen Portugal.