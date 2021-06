Greenpeace vindt het vervelend dat een protestactie vlak voor de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk dinsdag een gevaarlijke situatie heeft opgeleverd. Een parachutist vloog rakelings langs het publiek en kwam tussen de spelers, die al stonden opgesteld voor de aftrap, op het veld terecht.

De parachutist, die een motortje op zijn rug droeg, leek een van de kabels te raken die aan het dak van het stadion in München hingen en raakte daardoor de controle over zijn parachute kwijt. Bij de actie raakte naar verluidt één persoon gewond.

"Dit protest was niet bedoeld om het spel te verstoren of mensen te verwonden", meldt Greenpeace op Twitter. "We hopen dat iedereen in orde is en dat niemand ernstig gewond is geraakt. De acties van Greenpeace zijn altijd vreedzaam en geweldloos. Helaas verliep niet alles volgens plan met deze campagne."

Greenpeace laat weten dat het ging om een protest tegen Volkswagen, een van de sponsoren van het EK. Op de gele parachute stond de naam van de milieuorganisatie en de tekst 'Kick out oil!'

De parachutist plofte met een flinke smak neer op het veld, niet ver van de zijlijn. Enkele Duitse voetballers kwamen even kijken hoe het met hem ging. De actievoerder werd vervolgens door enkele stewards afgevoerd.