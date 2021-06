Frankrijk is het EK dinsdag begonnen met een belangrijke overwinning op Duitsland in München. De topfavoriet voor de titel versloeg de concurrent in groep F verdiend met 1-0.

Het winnende doelpunt kwam op naam van verdediger Mats Hummels, die de bal in de twintigste minuut in eigen doel werkte na een mooie Franse aanval.

Met de overwinning op Duitsland lijkt Frankrijk al hard op weg naar de knock-outfase van het EK. De wereldkampioen speelt in de poule nog tegen Hongarije (zaterdag) en Portugal (volgende week woensdag).

Voor de Duitsers staat de druk er zaterdag vol op tegen Portugal. De top twee uit iedere groep plaatst zich voor de knock-outfase, net als de vier beste nummers drie.

Eerder op de avond eindigde de confrontatie tussen Hongarije en Portugal mede door twee treffers van Cristiano Ronaldo in 0-3. Ronaldo kreeg daarbij twee bijzondere records op zijn naam.

Overwicht Frankrijk leidt tot doelpunt

Na een wat onwennig begin was het Frankrijk dat dinsdag in de Allianz Arena een licht overwicht had. Na een paar kansjes voor Paul Pogba leidde dat na iets meer dan twintig minuten tot de openingsgoal.

Ook hier was Pogba bij betrokken: de middenvelder kreeg de bal op fraaie wijze bij Lucas Hernández, die een strakke voorzet gaf. De teruglopende Hummels trof op ongelukkige wijze zijn eigen doel.

In een hoog tempo maakten beide topploegen er een vrij vermakelijk duel van, waarin voor rust nog kansjes waren voor de Duitsers Toni Kroos (vrije trap in de muur en over) en Ilkay Gündogan (schot naast).

Mats Hummels liep de bal na een voorzet in eigen doel. Mats Hummels liep de bal na een voorzet in eigen doel. Foto: AFP

Twee Franse doelpunten afgekeurd

Na rust vervolgde Duitsland de jacht op de gelijkmaker, maar de ploeg van bondscoach Joachim Löw had moeite om een gaatje te vinden tegen het goed georganiseerde Frankrijk.

De eerste grote kans was voor 'Les Bleus', waar Adrien Rabiot in kansrijke positie de paal trof. Duitsland antwoordde via Serge Gnabry, wiens volley met een stuit maar net over het doel van keeper Hugo Lloris zeilde.

Een klein half uur voor het einde dacht de gevaarlijke Kylian Mbappé het duel te beslissen met een fraaie bal in de verre hoek, maar de goal werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

In de slotfase gold hetzelfde voor een treffer van Karim Benzema; ook hij juichte tevergeefs. De arbitrale beslissingen hielden Duitsland in leven, maar 'Die Mannschaft' was te onmachtig om zelf nog iets te forceren.