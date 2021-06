Cristiano Ronaldo blijft er nuchter onder dat hij sinds dinsdag weer twee records rijker is. De Portugees eiste de hoofdrol voor zich op tijdens de met 3-0 gewonnen EK-wedstrijd tegen Hongarije.

Ronaldo scoorde twee keer en loste met zijn eerste doelpunt Michel Platini af als topscorer aller tijden op een EK. De aanvaller van Juventus staat nu op elf treffers.

Bij de start van de wedstrijd kreeg Ronaldo al een ander, bijzonder record in handen. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar is de enige die op vijf verschillende EK's in actie kwam.

"Maar het was vooral belangrijk voor ons zelfvertrouwen om met een overwinning aan het EK te beginnen", zei Ronaldo in Boedapest na zijn 22e wedstrijd op een EK.

"We moeten nu doorzetten. Het was voor ons een moeilijke wedstrijd tegen een ploeg die goed verdedigde. Gelukkig hebben we drie keer kunnen scoren. Ik ben mijn team dankbaar dat ik twee doelpunten heb kunnen maken."

Ronaldo en Portugal spelen in de sterke groep F zaterdag nog tegen Duitsland en volgende week woensdag tegen wereldkampioen Frankrijk.