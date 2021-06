Cristiano Ronaldo en regerend Europees kampioen Portugal zijn het EK dinsdag begonnen met een late 0-3-zege op Hongarije. De avond kreeg voor Ronaldo een extra lading, want de vedette is twee bijzondere records rijker.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

De doelpunten vielen alle drie in de laatste minuten. Eerst rondde Borussia Dortmund-speler Raphaël Guerreiro met wat geluk af, daarna schoot Ronaldo raak uit een penalty en niet veel later bepaalde hij ook de eindstand.

De eerste van twee treffers van Ronaldo was een bijzondere: hij laat Michel Platini achter zich en is nu met elf goals de EK-topscorer aller tijden. Ook is de 36-jarige Portugees de eerste die op vijf EK's in actie kwam.

De wedstrijd, waarin Portugal het erg lastig had met de Hongaren en lang op puntenverlies leek af te stevenen, werd gespeeld voor zo'n 50.000 toeschouwers in de Puskás Aréna in Boedapest. In geen ander EK-stadion zijn zoveel fans welkom.

Hongaarse supporters mochten naar binnen als ze minstens één keer gevaccineerd waren of al besmet zijn geweest met het coronavirus. Buitenlandse fans moesten een negatieve coronatest laten zien.

In de sterke groep F staan wereldkampioen Frankrijk en Duitsland later op de avond tegenover elkaar. Om 21.00 uur is de aftrap in de Allianz Arena in München.

Cristiano Ronaldo is op weg naar zijn tweede treffer van de avond. Cristiano Ronaldo is op weg naar zijn tweede treffer van de avond. Foto: AFP

Portugezen laten voor rust kansen liggen

Als titelverdediger was Portugal dinsdag de grote favoriet in het vooral met Hongaren gevulde stadion in Boedapest. De Zuid-Europeanen waren ook de betere, al gaf het felle Hongarije niets cadeau.

Ronaldo - hij vond keeper Péter Gulácsi op zijn weg en schoot in zeer kansrijke positie over - en Diogo Jota (ook hier redde Gulácsi) waren voor rust gevaarlijk voor de Portugezen. Aan de andere kant miste Ádám Szalai een kans op 1-0.

In de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde: Hongarije verdedigde vooral en loerde op een tegenaanval. Die tactiek leek tien minuten voor tijd succes te hebben, maar een treffer van de diep gestuurde Szabolcs Schön werd afgekeurd wegens buitenspel.

Het leek of Portugal was wakker geschud, want in de laatste minuten werd de belangrijke zege alsnog binnengehaald. Eerst kreeg Guerreiro de bal met fortuin voor zijn voeten én rondde hij met geluk af en daarna was het woord aan Ronaldo.

In de wetenschap dat hij het record van speeltijd op vijf EK's al binnen had, faalde hij niet bij een terecht toegekende penalty. De sterspeler maakte de avond compleet door vlak voor tijd van dichtbij nogmaals te scoren.