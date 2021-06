Cristiano Ronaldo is sinds dinsdag topscorer aller tijden op een EK. De 36-jarige Portugees was in Boedapest twee keer trefzeker tegen Hongarije (0-3) en bracht zijn totaal op Europese kampioenschappen daarmee op elf.

Ronaldo overtreft daarmee Michel Platini. De legendarische Franse voetballer kwam tot negen doelpunten, die hij allemaal maakte op het EK van 1984.

De goals van Ronaldo in de Puskás Aréna vielen in de slotfase. Vanaf de stip tekende hij in de 87e minuut voor de 0-2, om er in blessuretijd ook nog 0-3 van te maken.

Ronaldo kreeg dinsdag nog een record in handen. De Portugees is de eerste speler ooit die op vijf verschillende EK's in actie is gekomen. Bovendien kwam hij op al die toernooien tot scoren.

De 36-jarige Ronaldo deelde het record van vier EK-deelnames met zestien andere spelers. Edwin van der Sar, die op de EK's van 1996, 2000, 2004 en 2008 onder de lat stond, is de enige Nederlander op die lijst.

Een van de twee doelpunten van Cristiano Ronaldo tegen Hongarije. Foto: AFP

Ronaldo scoorde op eerste EK tegen Oranje

Ronaldo maakte op het EK van 2004 zijn debuut op een EK en scoorde toen meteen in de openingswedstrijd tegen de latere eindwinnaar Griekenland. Later dat toernooi was hij ook trefzeker in de door Portugal met 2-1 gewonnen halve finale tegen het Nederlands elftal.

Vervolgens speelde Ronaldo ook op de EK's van 2008, 2012 en 2016. Bij dat laatste toernooi pakte hij met Portugal de Europese titel, al viel de sterspeler al vroeg in de finale geblesseerd uit.

Met 21 wedstrijden was Ronaldo al de speler met de meeste EK-duels achter zijn naam. Ook het record van meest aantal speelminuten had hij al in handen.