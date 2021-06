De Deense voetbalfans zijn van plan om donderdag in de tiende minuut van de EK-wedstrijd tegen België een steunbetuiging te brengen aan Christian Eriksen. Er wordt opgeroepen om in het stadion van Kopenhagen, waar het duel zal worden gespeeld, een minuut lang te applaudisseren.

De tiende minuut is een verwijzing naar het rugnummer van de aanvaller, die zaterdag aan het einde van de eerste helft van de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Finland in elkaar zakte en op het veld gereanimeerd moest worden.

Eriksen ligt sindsdien in een ziekenhuis dat vlak bij stadion Parken in Kopenhagen ligt. Naar omstandigheden gaat het goed met de 29-jarige middenvelder, die dinsdagochtend een boodschap de wereld instuurde.

"Ik ben in orde, gezien de omstandigheden. Ik moet nog wat onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar ik voel me goed. Nu ga ik de jongens van het Deense team de komende wedstrijden aanmoedigen. Speel voor heel Denemarken", schreef Eriksen op Instagram bij een foto waarop hij in het ziekenhuisbed een duim opsteekt.

Denemarken besloot de wedstrijd tegen Finland ondanks het nare incident nog dezelfde avond uit te spelen, maar kon een valse start van het toernooi (0-1-verlies) niet voorkomen. België gaat na een 3-0-zege op Rusland aan de leiding in groep B.

Het duel met België begint donderdag om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.