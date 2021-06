De Deense bondscoach Kasper Hjulmand weet nog niet of al zijn spelers mentaal in staat zijn om donderdag weer te spelen. De selectie is nog altijd aangedaan door de hartstilstand van Christian Eriksen, die het naar omstandigheden goed maakt.

"Het is nog te vroeg om te zeggen of elke speler mentaal klaar zal zijn om donderdag te kunnen spelen", zei Hjulmand dinsdag op een persconferentie. "Het is oké als een speler aangeeft emotioneel niet klaar te zijn voor de wedstrijd tegen België."

Zaterdag werd Eriksen op het veld getroffen door een hartstilstand. Toen bleek dat de 29-jarige middenvelder in het ziekenhuis bij kennis was, werd de wedstrijd tegen Finland (0-1-nederlaag) met een kleine twee uur vertraging uitgespeeld.

Verdediger Simon Kjaer begon ook aan de hervatting, maar liet zich in de tweede helft wisselen omdat hij met zijn hoofd niet bij de wedstrijd was.

Denen voelen zich onder druk gezet door UEFA

Daags na de wedstrijd liet Hjulmand weten dat hij het duel achteraf liever niet op dezelfde avond had uitgespeeld. Die woorden herhaalde de bondscoach dinsdag.

"Ik heb het gevoel dat de UEFA ons onder druk heeft gezet", zei Hjalmund. "We kregen twee opties: die avond nog spelen, of de dag erna om 12.00 uur. Dat was verkeerd."

In de UEFA-reglementen staat dat een gestaakte wedstrijd binnen 24 uur uitgespeeld dient te worden. "Maar in die regels staat ook dat een wedstrijd bij een groot aantal coronabesmettingen met 48 uur kan worden uitgesteld", zei de bondscoach.

"Waarom is dat bij een hartstilstand dan niet zo? De UEFA had goed leiderschap moeten tonen, in plaats van de protocollen volgen."

Denemarken trainde dinsdag weer in Helsingor voor het duel met België.

'Er waren weer lachende gezichten'

Eriksen plaatste dinsdagochtend vanuit het ziekenhuis voor het eerst een bericht op Instagram. Dat deed de Deense spelers, van wie enkelen hun ploeggenoot bezochten in het ziekenhuis in Kopenhagen, zichtbaar goed.

"De afgelopen 24 uur waren goed voor de groep. We weten dat het goed gaat met Christian en we zijn weer aan de slag gegaan op het trainingsveld. Er waren zelfs lachende gezichten te zien bij de spelers", vertelde Hjulmand.

De Denen spelen donderdag om 18.00 uur in Kopenhagen tegen de Belgen.