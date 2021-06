Scheidsrechter Björn Kuipers fluit donderdag zijn eerste wedstrijd op het EK. De Nederlander krijgt de leiding over het duel tussen Denemarken en België in groep B. De groepswedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk staat onder leiding van de Israëliër Orel Grinfeld.

De 48-jarige Kuipers wordt in Kopenhagen bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Pol van Boekel is de VAR en hij wordt daarbij geassisteerd door onder anderen Kevin Blom.

In de eerste speelronde van de groepsfase kreeg Kuipers verrassend geen wedstrijd toegewezen. De Oldenzaler was afgelopen zondag wel vierde official bij het duel tussen Engeland en Kroatië op Wembley.

Naast Kuipers wordt Nederland bij de scheidsrechters vertegenwoordigd door Danny Makkelie, die vorige week vrijdag de eer had om het openingsduel tussen Italië en Turkije te fluiten. Makkelie is woensdag ook de scheidsrechter bij Finland-Rusland in Sint-Petersburg.

Het duel met België is voor Denemarken de eerste wedstrijd sinds het incident met Christian Eriksen, die zaterdag tegen Finland een hartstilstand kreeg. Het gaat weer goed met de middenvelder, die nog wel in het ziekenhuis moet blijven voor onderzoek.

De wedstrijd tegen Finland werd wel uitgespeeld en met 0-1 verloren door Denemarken, dat dus gebaat is bij succes tegen België. De 'Rode Duivels' waren in hun openingswedstrijd met 3-0 veel te sterk voor Rusland. Denemarken-België begint donderdag om 18.00 uur in Kopenhagen.

Nederland-Oostenrijk onder leiding van Israëliër

De tweede wedstrijd van Oranje op het EK staat onder leiding van Grinfeld. De 39-jarige Israëliër floot al eerder een duel van het Nederlands elftal: vorig jaar had hij de leiding bij de wedstrijd Polen-Nederland in de Nations League.

Grinfeld kende Oranje toen een kwartier voor tijd een penalty toe, die werd benut door Memphis Depay. Vlak voor tijd bezorgde Georginio Wijnaldum Nederland een zege: 1-2.

De wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk begint donderdag om 21.00 uur. Als Oranje wint en Oekraïne verliest niet van Noord-Macedonië, dan gaat de ploeg van bondscoach Frank de Boer als groepswinnaar naar de achtste finales.