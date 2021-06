De spelers van Zweden hebben het maandagavond opgenomen voor hun ploeggenoot Marcus Berg. De spits ontving op sociale media honderden haatberichten nadat hij in de EK-wedstrijd tegen Spanje (0-0) een kans voor open doel had gemist.

"Het is belachelijk, echt zo belachelijk", foeterde doelman Robin Olsen tegen Aftonbladet over de honderden berichten die Berg op Instagram ontving. "Ik wil er eigenlijk niet eens energie in steken."

Zweden moest vooral verdedigen in Sevilla en had slechts 25 procent balbezit. Via Alexander Isak kwam de ploeg er toch een paar keer gevaarlijk uit.

Kort na rust wurmde Isak zich langs drie Spaanse verdedigers en gaf hij de bal voor op Berg, die bij de tweede paal met een eenvoudige intikker had kunnen scoren. Maar de oud-spits van FC Groningen en PSV raakte de bal verkeerd en schoot naast.

Dat leidde met name op Instagram tot scheldpartijen en oproepen om Berg het Zweeds staatsburgerschap te ontnemen.

Olsen nam de ongelukkige aanvaller in bescherming. "Ik en alle andere spelers weten hoe belangrijk hij voor ons is. Het is ongelooflijk treurig dat mensen dit doen. Marcus weet dat de rest van het team achter hem staat."

De 34-jarige Berg was zelf na de wedstrijd niet beschikbaar voor de media. Isak was dat wel en de jonge aanvaller steunde zijn collega-spits.

"Het is heel triest dat hij uitgescholden wordt. We winnen samen en verliezen samen", zei de oud-speler van Willem II.

De Zweedse voetbalbond liet weten de ontwikkeling nu op sociale media te monitoren. "We scannen alle berichten en zullen morgen een overzicht samenstellen", zegt een persvoorlichter Jakob Kakembo Andersson van de Zweedse bond. "We hebben doorlopend contact met onze beveiligingsafdeling voor het geval we naar de politie moeten stappen of iets dergelijks."

Na de wedstrijd ontving Berg op sociale media ook veel berichten van Zweedse fans die hem steunden en de beledigingen verwerpelijk noemden.