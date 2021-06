De Zweedse bond gaat aangifte doen tegen mensen die maandagavond Marcus Berg beledigd hebben. De spits ontving op sociale media honderden haatberichten nadat hij in de EK-wedstrijd tegen Spanje (0-0) een kans voor open doel had gemist.

"We hebben besloten om aangifte te doen. Dat zal de komende uren gaan gebeuren", zegt veiligheidsmanager Martin Fredman van de Zweedse bond tegen SVT Sport.

"Er zijn waarschijnlijk vandaag veel mensen wakker geworden met spijt over wat ze gisteren hebben geschreven. Maar misschien krijgen zij straks een telefoontje van de politie", aldus Fredman.

Het gaat volgens de Zweedse bond om enkele honderden haatberichten. Met name op Instagram werd Berg beledigd en werd er opgeroepen om hem het Zweeds staatsburgerschap te ontnemen.

"We weten dat dit soort online beledigingen moeilijk te onderzoeken is, maar we vinden deze kwestie belangrijk", zegt de veiligheidsmanager. "Nadat we vanmorgen met Marcus hebben gesproken, zijn we het erover eens dat hij een slachtoffer is en dat we aangifte gaan doen."

Marcus Berg baalt na zijn misser tegen Spanje. Marcus Berg baalt na zijn misser tegen Spanje. Foto: ANP

'Je weet tegenwoordig dat er shit komt op sociale media'

Zweden moest vooral verdedigen tegen Spanje en had slechts 25 procent balbezit. Via Alexander Isak kwam de ploeg er toch een paar keer gevaarlijk uit.

Kort na rust wurmde Isak zich langs drie Spaanse verdedigers en gaf hij de bal voor op Berg, die bij de tweede paal met een eenvoudige intikker had kunnen scoren. Maar de oud-spits van FC Groningen en PSV raakte de bal verkeerd en schoot naast.

Berg reageerde dinsdag op een digitale persconferentie op de haatberichten die hij ontving. "Natuurlijk heb ik mijn sociale media uitgezet. Helaas weet je tegenwoordig dat er na een gemiste kans shit kan komen."

Ook de vrouw van de oud-spits van FC Groningen en PSV ontving haatberichten. "Wat er op sociale media gebeurt, is treurig. Kinderen die het lezen, zullen er mogelijk door worden beïnvloed."

"Ik ben gewoon een voetballer die een kans heeft gemist", relativeerde Berg. "Dat is ongelooflijk balen. Maar er zullen meer kansen komen, sommige zal ik missen, sommige niet."

'We winnen samen en verliezen samen'

Bergs ploeggenoten namen hem maandag na de wedstrijd al in bescherming. "Ik en alle andere spelers weten hoe belangrijk hij voor ons is", zei doelman Robin Olsen. "Het is ongelooflijk treurig dat mensen dit doen. Marcus weet dat de rest van het team achter hem staat."

Collega-spits Isak vond het "heel triest dat hij uitgescholden wordt". "We winnen samen en verliezen samen", zei de oud-speler van Willem II.

Na de wedstrijd ontving Berg op sociale media ook veel berichten van Zweedse fans die hem steunden en de beledigingen verwerpelijk noemden.