Christian Eriksen heeft dinsdag voor het eerst via Instagram een update gegeven over zijn situatie. De Deen, die zaterdag in de EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand kreeg, ligt nog altijd voor onderzoek in het ziekenhuis.

"Hallo iedereen. Ik wil jullie bedanken voor de lieve en geweldige berichten die ik van over de hele wereld heb gekregen. Het betekent heel veel voor mij en mijn familie", schrijft de 29-jarige Eriksen bij een foto van zichzelf op Instagram.

"Ik voel me goed, gezien de omstandigheden. Ik moet nog wat onderzoeken in het ziekenhuis ondergaan, maar ik ben oké. Ik ga nu mijn ploeggenoten bij Denemarken toejuichen voor de komende wedstrijden."

Bij monde van zijn zaakwaarnemer Martin Schoots liet Eriksen maandag in Gazzetta dello Sport ook al kort iets van zich horen. De oud-Ajacied zei al dat hij zich goed voelde, maar dat hij graag wil weten wat precies de oorzaak was van zijn hartstilstand.

Christian Eriksen ligt nog in het ziekenhuis, maar hij voelt zich goed. Christian Eriksen ligt nog in het ziekenhuis, maar hij voelt zich goed. Foto: AFP

Eriksen moet voorlopig nog in ziekenhuis blijven

Eriksen zakte zaterdag in de wedstrijd tegen Finland aan het einde van de eerste helft in elkaar. De middenvelder van Internazionale werd op het veld gereanimeerd en was redelijk snel weer bij kennis. Sindsdien is zijn situatie stabiel.

De Deense bondsarts bevestigde zondag dat het onwel worden van Eriksen werd veroorzaakt door een hartstilstand. Hij moet in het ziekenhuis blijven tot alle onderzoeken zijn afgerond.

Denemarken besloot de gestaakte wedstrijd tegen Finland wel uit te spelen, maar verloor met 0-1. De Denen vervolgen het EK donderdag met een wedstrijd tegen België, dat het toernooi begon met een 3-0-zege op Rusland.