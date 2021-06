De voetbalbond van Noord-Macedonië heeft bij de UEFA gevraagd om een sanctie voor Marko Arnautovic vanwege de manier waarop hij zondag zijn doelpunt vierde op het EK. De Oostenrijkse spits zou discriminerende opmerkingen hebben gemaakt, iets wat hij zelf ontkent.

De 32-jarige Arnautovic kwam in Boekarest in de 59e minuut het veld in en zorgde in de 89e minuut voor de 3-1 namens Oostenrijk. De geïrriteerde spits vierde zijn treffer met wat boze gebaren en opmerkingen, naar alle waarschijnlijkheid richting spelers van Noord-Macedonië.

De Noord-Macedonische voetbalbond claimt dat Arnautovic zijn furie richtte op verdediger Ezgjan Alioski, die Albanische roots heeft. Arnautovic heeft op zijn beurt een Servische achtergrond.

Tussen Servië en Albanië zijn er al langere tijd spanningen vanwege de soevereiniteit van de voormalige Servische provincie Kosovo, dat in 2008 onafhankelijk werd. In Kosovo wonen veel Albanezen, maar Servië erkent de voormalige provincie nog niet als land.

De Oostenrijkse aanvoerder David Alaba moest Marko Arnautovic in bedwang houden na zijn doelpunt. De Oostenrijkse aanvoerder David Alaba moest Marko Arnautovic in bedwang houden na zijn doelpunt. Foto: AFP

Arnautovic: 'Ik ben geen racist'

Arnautovic ontkende maandag al dat hij racistische opmerkingen zou hebben gemaakt, al gaf de voormalige speler van onder meer FC Twente en Internazionale toe dat hij zijn doelpunt op een andere manier had moeten vieren.

"In het heetst van de strijd heb ik wat dingen gezegd en daar wil ik mijn excuses voor aanbieden, vooral bij mijn vrienden uit Albanië en Noord-Macedonië", schreef hij op Instagram. "Maar ik wil duidelijk benadrukken dat ik geen racist ben. Ik heb vrienden in bijna elk land en ik sta voor diversiteit. Iedereen die me kent, weet dat dat zo is."

Het is nog niet duidelijk of Arnautovic een sanctie kan verwachten. De Noord-Macedonische voetbalbond zegt bij de UEFA om "de zwaarste straf" te hebben gevraagd voor de 89-voudig international.

Oostenrijk vervolgt het EK donderdag met een wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Die wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.