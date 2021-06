De Slowaakse bondscoach Stefan Tarkovic is trots dat zijn spelers er maandag in het EK-duel met Polen in zijn geslaagd Robert Lewandowski onschadelijk te maken. De topspits kon geen vuist maken en zag Slowakije met 2-1 winnen in Sint-Petersburg.

"We hebben ons echt heel erg goed voorbereid op de Poolse aanvallers. Lewandowski speelt daar natuurlijk een belangrijke rol. Het was belangrijk om hem uit het strafschopgebied te houden", zei Tarkovic op zijn persconferentie in de Gazprom Arena.

De 32-jarige Lewandowski scoorde afgelopen seizoen bij Bayern München maar liefst 48 keer in 40 officiële wedstrijden, maar tegen Slowakije werd hij verrassend genoeg zelden gevaarlijk. De 118-voudig international leverde geen enkel schot op doel.

"De duels van Milan Skriniar, Peter Pekarík en Lubomír Satka met Lewandowski waren mooi om te zien", aldus Tarkovic. "Ik ben heel erg blij dat ze erin zijn geslaagd zo'n geweldige speler te neutraliseren. Het hele team heeft het geweldig gedaan."

Lewandowski, die in zijn carrière slechts twee keer op eindtoernooien heeft gescoord, zat zelf niet zo over zijn optreden in. "Natuurlijk zou het goed zijn geweest als ik meer kansen had gekregen, maar ik moet me ook aanpassen aan de situatie. Dit is het EK en dan krijg je simpelweg minder kansen. Daar ben ik me van bewust."

Polen speelde het laatste half uur met een man minder doordat Grzegorz Krychowiak een tweede gele kaart kreeg. Verdediger Skriniar schoot in de 69e minuut de winnende treffer binnen namens Slowakije, dat door het doelpuntloze gelijkspel tussen Spanje en Zweden nu aan de leiding gaat in de groep.