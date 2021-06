De spelers van Spanje hebben het opgenomen voor Álvaro Morata nadat hij werd uitgefloten bij zijn wissel tijdens Spanje-Zweden. Mede dankzij enkele missers van de spits bleven de Spanjaarden op een teleurstellend gelijkspel steken tegen de Zweden (0-0).

"Het is niet de eerste keer dat hij wordt uitgefloten", aldus verdediger Aymeric Laporte direct na afloop van het duel in Sevilla, waar 16.000 toeschouwers op de tribunes zaten.

"Maar bij ons is er geen twijfel over Álvaro. Hij heeft al veel laten zien. Hij is vandaag niet succesvol geweest, maar de volgende keer zal hij er drie maken en ieders mond snoeren."

De 28-jarige Morata kreeg na 38 minuten een opgelegde kans op de openingstreffer tegen Zweden, maar oog in oog met de Zweedse doelman Robin Olsen schoot hij naast. Vlak na rust was een vrije schietkans ook niet aan de spits van Juventus besteed.

"Ik begrijp niet waarom Morata is uitgefloten, want hij is een geweldige speler", aldus Dani Olmo, die ook enkele fraaie kansen om zeep hielp. "De fans zouden ons op dit moment meer moeten aanmoedigen. Zeker in tijden als deze."

Enrique: 'Morata heeft geen geluk gehad'

Bondscoach Luis Enrique viel in tegenstelling tot zijn spelers de kritische fans niet aan. "Ik heb ook applaus gehoord voor Morata", zei de Spaanse keuzeheer tijdens zijn persconferentie. "Ik kijk vooral naar het goede, ik heb ook geen andere keuze."

"Morata heeft ook veel dingen goed gedaan, zowel in de aanval als in de verdediging. Hij heeft geen geluk gehad en de grootste kans van de wedstrijd gekregen. Daar worstelde hij sindsdien mee. Maar hij heeft de persoonlijkheid om dit te doorstaan. Dit hoort bij voetbal."

Enrique vond dat het gebrek aan doelpunten niet alleen de aanvallers aan te rekenen viel. "Wij allemaal moeten proberen scoringskansen te creëren. Het slechte veld hielp er niet bij, de spelers klaagden er veel over."

Toch maakt de Spaanse bondscoach zich niet al te veel zorgen over het vervolg van de groepsfase, waarin Polen en Slowakije de tegenstanders zijn. "Ik ben wel pissig door dit resultaat. We willen de mensen voor de televisie blij maken en dat is ons niet gelukt. Maar we zullen het blijven proberen."