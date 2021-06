Na de 0-2-overwinning van Tsjechië op Schotland ging het maandag vooral over Patrik Schick. De aanvaller van Bayer Leverkusen scoorde twee keer en vestigde vooral met het tweede doelpunt de aandacht op zich.

In de tweede helft kreeg Schick de bal ter hoogte van de middenlijn, waarna hij de Schotse keeper David Marshall ver voor zijn doel zag staan en doeltreffend uithaalde.

Het prachtige doelpunt van de 25-jarige Tsjech, die van 45,5 meter gescoord bleek te hebben, was goed voor een record. Niet eerder scoorde iemand van zo'n grote afstand op een EK.

"Ik zag hem (keeper Marshall, red.) voor zijn doel staan en hield dat sinds de eerste helft al in de gaten. Ik wist dat hij ver naar voren stond toen ik de bal kreeg", aldus Schick.

"Toen ik de bal had, keek ik nog snel een keer. Ik zag dat hij weer aardig ver voor zijn doel stond en probeerde het maar gewoon. Het was een mooie goal, een heerlijk gevoel."

'Dit doelpunt was niet van deze wereld'

Het doelpunt van Schick zorgde voor ongeloof bij de Tsjechen. "Het is wel duidelijk dat dit het doelpunt van het toernooi is", zei middenvelder Tomás Soucek.

Bondscoach Jaroslav Silhavý ging nog verder. "Dit doelpunt was niet van deze wereld", zei Silhavý, die weet dat de volgende ronde door de 0-2-zege al dichtbij is. "Maar ik denk dat er nog een punt nodig is om zeker te zijn."

Tsjechië speelt vrijdag opnieuw in Glasgow en staat dan tegenover Kroatië, dat de eerste wedstrijd in groep D met 1-0 van Engeland verloor.