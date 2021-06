Joachim Löw begint met veel vertrouwen aan zijn laatste klus als bondscoach van Duitsland. Voor 'Die Mannschaft' gaat het EK dinsdag meteen van start met een kraker tegen Frankrijk.

"De teamspirit is goed en de spelers zijn hongerig naar succes. Dat geeft mij een goed gevoel. Ik slaap er rustig door", aldus Löw, die na het EK na 15 jaar afscheid neemt van de zijn ploeg, op een persconferentie.

Duitsland kende lang geen vlekkeloze aanloop naar het EK. Het elftal van Löw verloor in de Nations League met 6-0 van Spanje en leed een pijnlijke nederlaag tegen Noord-Macedonië in de WK-kwalicatie. Mede daardoor nam de druk op Löw behoorlijk toe.

"Dus is het van belang dat we barsten van ambitie en Frankrijk aanpakken. We hebben genoeg kwaliteit in ons team", aldus Löw, die naar eigen zeggen nog geen moment heeft gedacht aan zijn afscheid. "Ik ben veel te gefocust op het werk; zit nu in de tunnel van het toernooi."

Duitsland gesteund door 14.000 fans

Duitsland geniet dinsdag thuisvoordeel in München, waar de Allianz Arena gevuld is met 14.000 toeschouwers. Doelman Manuel Neuer hoopt dat zijn ploeg zich voor eigen publiek kan revancheren voor het mislukte WK van 2018, waarin Duitsland al in de groepsfase sneuvelde.

"Het is belangrijk dat we de supporters wat laten zien. Dat zijn we verplicht na ons mislukte WK van drie jaar geleden", aldus de 35-jarige Neuer. "Ik vind ook niet dat we ons als underdog moeten gedragen; we moeten deze thuiswedstrijd winnen", aldus de keeper.

Duitsland Frankrijk begint dinsdag om 21.00 uur.