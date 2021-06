Polen is het EK maandag begonnen met een teleurstellende 1-2-nederlaag tegen Slowakije. Een domme rode kaart van Grzegorz Krychowiak in de 62e minuut speelde een grote rol in de nederlaag van de nummer 21 van de FIFA-ranking tegen de mondiale nummer 36.

In de eerste helft, waarin het niveau niet overhield, scoorden de Slowaken met elf tegen elf als eerste. Na een fraaie actie schoot Róbert Mak in de achttiende minuut via de paal en keeper Wojciech Szczesny raak in de korte hoek.

De 31-jarige Szczesny kreeg daarbij uiteindelijk een eigen doelpunt op zijn naam en dat was een primeur: nog nooit werkte een keeper een bal in eigen doel op een EK.

Verder waren er voor rust wat kleine mogelijkheden aan beide kanten, al waren die amper noemenswaardig. Bij de Polen wilde vedette Robert Lewandowski zich graag laten zien, maar hij kwam niet verder dan een aantal ongevaarlijke inzetten.

In de tweede helft ging Polen met nieuwe moed op jacht naar de gelijkmaker en die viel al na 32 seconden. Na een mooie aanval belandde de bal bij Karol Linetty, die met wat geluk afrondde.

Foto: AFP

Skriniar velt vonnis over Polen

Het leek de opmaat naar meer, maar na ruim een uur kregen de Polen een tik te verwerken toen middenvelder Krychowiak na een domme overtreding zijn tweede gele kaart kreeg.

Met tien man slaagde de ploeg van bondscoach Paulo Sousa er niet meer in door te drukken. Sterker nog, in de 69e minuut waren het de Slowaken die voor de tweede keer scoorden, via Internazionale-verdediger Milan Skriniar.

In het restant van de wedstrijd waren de tien Polen lang onmachtig in de zoektocht naar minimaal een punt, al kwamen Lewandowski en vooral Jan Bednarek nog wel dichtbij.

Later op de avond, vanaf 21.00 uur, gaat de andere wedstrijd in groep E tussen Spanje en Zweden van start. Dat duel wordt in Sevilla gespeeld.