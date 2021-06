De UEFA kan zich niet vinden in de kritiek op het uitspelen van Denemarken-Finland zaterdag na de hartstilstand van Christian Eriksen. Volgens de Europese voetbalbond is er juist goed geluisterd naar de voorkeuren van beide EK-ploegen.

"De UEFA is er zeker van dat deze zaak met het grootste respect voor de gevoelige situatie en voor de spelers is behandeld", laat een woordvoerder van de UEFA maandag weten aan persbureau AP. "Er werd besloten om de wedstrijd pas te hervatten nadat de twee teams hadden verzocht om de wedstrijd op dezelfde avond af te maken."

Onder meer de Deense oud-topspelers Michael Laudrup en Peter Schmeichel haalden flink uit naar de UEFA. "De optie was: speel vanavond of zondag om 12.00 uur", zei Laudrup. "Ik vind niet dat dit een keuze is. De UEFA had gewoon moeten zeggen: 'We spelen vanavond niet meer, dan gaan we later kijken wat de mogelijkheden zijn.'"

De wedstrijd in Kopenhagen werd zaterdagavond hervat, een kleine twee uur nadat Eriksen op het veld gereanimeerd moest worden. Nadat de middenvelder vanuit het ziekenhuis via een videoverbinding met zijn teamgenoten had gesproken, speelden zij de resterende 48 minuten uit. Denemarken verloor de wedstrijd met 1-0.

Volgens de UEFA moeten teams tussen de wedstrijden door minimaal 48 uur kunnen rusten. "Daardoor ging er een streep door bijna alle andere mogelijkheden", aldus de voetbalbond.

Naar omstandigheden gaat het weer oké met de 29-jarige Eriksen. Denemarken vervolgt het EK donderdag met een groepswedstrijd tegen België.