Cristiano Ronaldo wordt niet meer enthousiast van records. Dat heeft de vedette van Portugal maandag gezegd in de aanloop naar de eerste groepswedstrijd van zijn land op het EK tegen Hongarije.

Ronaldo wordt de eerste speler ooit die aan vijf EK's heeft meegedaan. Hij kan bovendien topscorer van alle EK's worden. Nu moet hij die titel met negen treffers nog delen met de Fransman Michel Platini.

"Dat soort records zijn leuk, maar het houdt me niet echt bezig. Een beter record is twee keer op rij het EK winnen", aldus de spits die in 2016 met Portugal het EK won.

"De eerste wedstrijd winnen is cruciaal", vertelde de 36-jarige sterspeler. "We zijn goed voorbereid, maar Hongarije moeten we niet onderschatten. Het is een goed team dat bovendien de steun heeft van heel veel fans."

"Op zich is dat prachtig. Ik zou willen dat de stadions bij alle wedstrijden vol zitten", verwees Ronaldo naar de 68.000 toeschouwers die dinsdag welkom zijn in het stadion in Boedapest.

'We praten niet meer over het virus'

Portugal mist verdediger João Cancelo vanwege een besmetting met het coronavirus. De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft Diogo Dalot opgeroepen als vervanger.

"We praten in de ploeg niet meer over het virus, dat zijn we beu. Het is vervelend, maar het team is mentaal en fysiek klaar voor het toernooi en we laten ons door niets van de wijs brengen", aldus Ronaldo, die nog vijf doelpunten nodig heeft om het mondiale topscorersrecord van 109 interlandgoals van de Iraniër Ali Daei te evenaren.

De wedstrijd tussen Hongarije en Portugal begint dinsdag om 18.00 uur. Het andere duel in groep F gaat later op dinsdag tussen Duitsland en Frankrijk (21.00 uur).