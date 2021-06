Patrick van Aanholt was de verrassing zondag in de basisopstelling van Oranje in de EK-wedstrijd tegen Oekraïne, maar hij voelde het zelf al een beetje aankomen. De dertigjarige verdediger heeft goede hoop ook donderdag tegen Oostenrijk te starten.

"Zondagochtend bij de wedstrijdbespreking zag ik mijn naam bij de opstelling staan. Toen wist ik het zeker", vertelde Van Aanholt maandag bij een persmoment van Oranje op de KNVB-campus in Zeist.

Het was de eerste basisplaats van Van Aanholt in Oranje sinds de Nations League-wedstrijd in november tegen Polen. In de twee oefeninterlands voorafgaand aan het EK moest hij het doen met invalbeurten, terwijl Owen Wijndal mocht starten als linksback.

"Ik viel twee keer redelijk in", beseft Van Aanholt. "En vrijdag op de training merkte ik ook dat het de goede kant opging. Ik zat in de partij elf tegen elf bij de basisploeg en zaterdag deed ik ook mee bij de corners en vrije trappen. Zondag wist ik het zeker. Hartstikke mooi natuurlijk. Spanning voelde ik niet. Ik was ready en ben nu ook ready voor een volgende wedstrijd."

Patrick van Aanholt voorafgaand aan de wedstrijd tegen Oekraïne. Patrick van Aanholt voorafgaand aan de wedstrijd tegen Oekraïne. Foto: Getty Images

'Per 1 juli ben ik transfervrij'

Bij Crystal Palace had Van Aanholt in de laatste Premier League-duels van het seizoen geen basisplaats en dus was het een flinke overgang om ineens te starten op een EK. "Het was zwaar, maar ik ben wel fit. Ik voel me goed. Het was fijn om te mogen spelen."

Voor Van Aanholt lijkt het EK een mooie kans om zich in de kijker te spelen bij een nieuwe club. Het contract van de voormalig speler van onder meer Vitesse en Chelsea loopt af.

"Per 1 juli ben ik transfervrij. Maar ik wil het nu niet over mijn toekomst hebben. Ik ga nu vol voor het EK en dan zien we wel wat gaat gebeuren."