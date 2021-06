Tsjechië is dankzij Patrik Schick uitstekend begonnen aan het EK. Door twee doelpunten van de spits, waarvan vooral de tweede van grote schoonheid was, werd Schotland maandag in Glasgow met 0-2 verslagen.

Schick opende de score drie minuten voor rust met een perfect getimede kopbal. Dat doelpunt wist de spits van Bayer Leverkusen vroeg in de tweede helft te overtreffen met een sublieme boogbal, waarmee hij van grote afstand de ver voor zijn doel staande David Marshall verraste.

Tsjechië gaat dankzij de overwinning na de eerste speelronde aan kop in groep D. Engeland heeft eveneens drie punten, maar won zondag van Kroatië met het kleinst mogelijke verschil (1-0). Vrijdag staan Engeland-Schotland en Kroatië-Tsjechië op het programma.

Voor Schotland was het de eerste wedstrijd sinds 23 jaar op een groot toernooi. In de voorbereiding speelde de ploeg begin deze maand met 2-2 gelijk tegen het Nederlands elftal.

Voor Tsjechië is het al de zevende deelname op rij aan een EK, met de finaleplaats in 1996 (waarin het verloor van Duitsland) als beste resultaat.

Het publiek op Hampden Park ziet met lede ogen aan hoe Patrik Schick zijn tweede doelpunt viert. Het publiek op Hampden Park ziet met lede ogen aan hoe Patrik Schick zijn tweede doelpunt viert. Foto: ANP

Schick krijgt Hampden Park stil met wereldgoal

Schotland kreeg de eerste tegenvaller al voor de aftrap te verwerken. Arsenal-speler Kieran Tierney, een van de steunpilaren van de ploeg, bleek niet fit genoeg om te kunnen spelen.

Het bleek de voorbode van een middag waarin Schotland weinig geluk kende. Nadat Lyndon Dykes een aardige kans had laten liggen, toonde Schick zich aan de andere kant veel effectiever. De spits kopte in de 42e minuut op aangeven van rechtsback Vladimír Coufal fraai raak.

Het publiek op Hampden Park, dat vlak voor rust vergeefs had geschreeuwd om een penalty na een valpartij van Scott McTominay, zag de eigen ploeg drie minuten na rust de grootste kans op de gelijkmaker krijgen. Een inzet van Jack Hendry eindigde op de lat.

Nog geen vijf minuten later toonde Schick aan de andere kant nogmaals zijn klasse. Op het moment dat hij Marshall te ver voor zijn doel zag staan, verschalkte de 25-jarige aanvaller de keeper op weergaloze wijze. Schotland ging nog met de moed der wanhoop op zoek naar de aansluitingstreffer, maar zelfs die bleek er niet in te zitten.