In de rubriek Oud-Oranje oordeelt leggen we een oud-international vijf vragen voor over het Nederlands elftal op dit EK. In aflevering 3 Youri Mulder, die één van zijn negen interlands op het EK in 1996 speelde.

1. Denzel Dumfries werd zondag de matchwinner. Wat maakte hij voor indruk op je?

"Hij was een van de betere spelers en dat komt mede door zijn fantastische drive. Het lijkt me ook heerlijk om op zijn plek te spelen, want je hebt altijd verdedigers in je rug en kan continu aan aanvallen denken. Dat deed hij goed, maar hij moet wel nog wat rustiger worden voor het doel. Eigenlijk moeten de backs aansluiten bij de spitsentraining, misschien is dat een mooie taak voor Ruud van Nistelrooij."

2. Aan de andere kant van de verdediging stond Patrick van Aanholt vrij onverwacht in de basis. Had je dat verwacht?

"Nee, ik denk dat niemand dat zag aankomen. Er is dan toch twijfel ontstaan bij Frank de Boer en dan ga je kijken naar de trainingen. Daar speel je op gegeven moment elf tegen elf en als de ene dat veel beter invult, dan kom je tot zo'n keuze. Een gevestigde speler ga je niet op basis van trainingen wisselen, maar bij Owen Wijndal en Van Aanholt is dat verschil kleiner."

3. Wie vond je nog meer goed spelen?

"Ik vond eigenlijk dat niemand een slechte dag had. Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum waren geweldig en het spel van Marten de Roon was ook al behoorlijk verbeterd. Daarnaast vond ik het mooi om te zien dat de centrale verdedigers, vooral Daley Blind en Jurriën Timber, af en toe aan aanvallen dachten en mee naar voren gingen."

4. Heeft Frank de Boer zijn gelijk gehaald met zijn systeem of gaat die discussie weer terugkomen?

"Nee, vooral dankzij de overwinning is die discussie nu klaar. Het belangrijkste is dat de mensen in Nederland en de rest van de wereld hebben genoten van het spel van Nederland. Dat moet de mensen goed doen en dan blijkt maar weer dat het helemaal niet uitmaakt in welk systeem je speelt."

5. Wat betekent de zege op Oekraïne voor het verdere verloop van het toernooi?

"Het geeft een enorme boost voor het vertrouwen en je kan nu met veel meer rust werken aan de verbeteringen. Die zijn er zeker nog wel, want het ligt achterin geregeld iets te veel open. Daar kan De Boer in de komende twee wedstrijden aan werken, zodat ze de groep goed doorkomen en met vertrouwen kunnen aantreden tegen de grote tegenstanders."