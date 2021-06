Het Nederlands elftal heeft maandag met vijftien spelers de training op de KNVB-campus in Zeist afgewerkt. Van de basisploeg van de EK-wedstrijd van zondag tegen Oekraïne (3-2-zege) stond alleen keeper Maarten Stekelenburg op het veld en ook de nagenoeg herstelde Matthijs de Ligt deed mee.

De basisspelers deden alleen korte tijd wat rek- en strekoefeningen op het veldje naast het trainingsveld.

De Ligt was zondag nog toeschouwer in de Johan Cruijff ArenA, maar het doel is om donderdag wel te starten in de tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk. De verdediger is weer fit na een liesblessure, maar tegen Oekraïne werd er nog geen risico genomen.

De training begon om 12.30 uur en is de enige oefensessie die maandag op het programma staat. Dat is ook op dinsdag en woensdag het geval.

Foto: ANP

Oranje kan donderdag al zeker zijn van groepswinst

De wedstrijd tegen Oostenrijk, dat zondag met 3-1 te sterk was voor Noord-Macedonië, begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Als Oranje donderdag wint van Oostenrijk en Noord-Macedonië wint eerder op de dag niet van Oekraïne, dan is de ploeg van bondscoach Frank de Boer al zeker van groepswinst.