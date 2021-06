De Deense internationals Kasper Schmeichel en Simon Kjaer hebben hun teamgenoot Christian Eriksen opgezocht in het ziekenhuis in Kopenhagen. Daar werd de 29-jarige spelmaker zaterdag met spoed opgenomen nadat hij een hartstilstand had gekregen op het veld.

"Het was geweldig om hem te zien glimlachen en te kunnen constateren dat hij in orde is", vertelde doelman Schmeichel maandag op een persconferentie. "Dat heeft me echt geholpen."

"We hebben over van alles en nog wat gesproken. Hij heeft de situatie natuurlijk op een heel andere manier beleefd dan wij. Om nog maar te zwijgen over zijn vrouw en kinderen, die alles zagen gebeuren. Dat het nu goed met hem gaat, is het enige dat telt."

Het beeld dat hij sinds zaterdag op zijn netvlies heeft, zegt de doelman van Leicester City nooit meer kwijt te raken. "Om een vriend en teamgenoot daar zo te zien liggen, heeft me enorm geraakt. De dokters die hem hebben gered, zijn de echte helden. Ik kan niet omschrijven hoeveel bewondering ik voor hen heb. Dan zijn wij maar simpele voetballers."

'Ben trots om zo'n aanvoerder als Simon te hebben'

Terwijl Eriksen voor zijn leven vocht, ontfermde Schmeichel zich samen met Kjaer over de vrouw van de oud-Ajacied. Met name de foto waarop de aanvoerder haar troost, maakte veel indruk.

"Simon is een heel bijzonder mens, ik ben er heel trots op dat hij onze aanvoerder is", zei Schmeichel. "We deden op dat moment gewoon wat ons gevoel ons ingaf. Voor zijn familie was het een onmenselijke situatie, dus we probeerden hen zo snel mogelijk op te zoeken."

Denemarken kon na de hervatting van het EK-duel niet voorkomen dat met 0-1 werd verloren van Finland, waardoor de wedstrijd van donderdag tegen België extra belangrijk wordt.

"We voelen de steun van het hele land en eigenlijk zelfs vanuit de hele wereld", aldus Martin Braithwaite, die ook bij de persconferentie was aangeschoven. "We spelen de rest van dit toernooi echt voor Christian."