Op de vijfde dag van het EK staan er slechts twee wedstrijden op het programma. Het gaat daarbij dinsdag om duels in groep F, oftewel de 'poule des doods' op dit toernooi. Eerst neemt titelverdediger Portugal het op tegen Hongarije, daarna volgt de kraker tussen Frankrijk en Duitsland.

18.00 uur, Puskás Aréna in Boedapest: Hongarije-Portugal

Portugal schreef op het EK van 2016 historie door voor het eerst een groot eindtoernooi te winnen. In de finale werd gastland Frankrijk na verlenging met 1-0 verslagen. Dat de Portugezen daarna de smaak te pakken hadden, bleek drie jaar later met het winnen van de eerste editie van de Nations League. Deze keer ging het Nederlands elftal in de eindstrijd voor de bijl.

De successen werden behaald onder leiding van coach Fernando Santos, die ook dit EK weer voor de groep staat. Uiteraard kan hij weer beschikken over Cristiano Ronaldo, die ondanks de nodige kritiek afgelopen seizoen met 29 treffers toch maar mooi topscorer werd van de Serie A. Als de 36-jarige aanvaller dinsdag trefzeker is tegen Hongarije, is hij bovendien alleen topscorer aller tijden op een EK. Dat record (9 doelpunten) deelt hij nu nog met Michel Platini.

Hongarije keerde in 2016 na een afwezigheid van dertig jaar weer terug op een eindtoernooi en heeft deze keer dus minder lang hoeven te wachten. De ploeg van de Italiaanse coach Marco Rossi lijkt op het eerste gezicht weinig kansrijk om de loodzware groep F te overleven, maar heeft wel het voordeel dat het zowel Portugal als Frankrijk in Boedapest mag ontvangen.

Weetje over de wedstrijd: Ook op het EK van 2016 troffen Portugal en Hongarije elkaar in de groepsfase. Het doelpuntrijke duel eindigde in 3-3. Ronaldo scoorde twee keer, maar miste ook een penalty. Hoewel Portugal slechts als derde eindigde in de poule, werd twee weken later wel de Europese titel gepakt.

Speler om in de gaten te houden: Ronaldo blijft natuurlijk de grootste blikvanger, maar Portugal heeft nog veel meer kwaliteit in huis. Met name van de creatieve middenvelder Bruno Fernandes, die een uitstekend seizoen achter de rug heeft bij Manchester United, mag veel worden verwacht.

Bruno Fernandes scoorde twee keer in de laatste oefenwedstrijd van Portugal tegen Israël. Foto: ANP

21.00 uur, Allianz Arena in München: Frankrijk-Duitsland

Later op de avond gaat ook voor Frankrijk en Duitsland het EK eindelijk beginnen. Regerend wereldkampioen Frankrijk zal met vertrouwen naar München afreizen, want de laatste vijf wedstrijden op Duitse bodem werden niet verloren.

De kans is reëel dat Frankrijk net als in 1998 en 2000 weer twee grote toernooien op rij gaat winnen, want bondscoach Didier Deschamps beschikt opnieuw over een ijzersterke selectie. Toch verliep de aanloop naar het eerste duel niet helemaal rimpelloos. Olivier Giroud klaagde na de oefenwedstrijd tegen Bulgarije dat hij te weinig was aangespeeld door ploeggenoten en dat schoot bij Kylian Mbappé in het verkeerde keelgat.

Bij Duitsland begint het toernooi vooral met veel vraagtekens. Na een 6-0-nederlaag in de Nations League tegen Spanje en een blamage tegen Noord-Macedonië in de WK-kwalificatie (1-2) besloot bondscoach Joachim Löw (die na het EK vertrekt) de eerder afgedankte routiniers Mats Hummels en Thomas Müller weer bij de selectie te halen.

Weetje over de wedstrijd: De eerste EK-wedstrijd van Frankrijk staat ook in het teken van de terugkeer van Karim Benzema. De spits van Real Madrid is na vijf jaar weer in genade aangenomen, nadat hij eerder werd verbannen vanwege het afpersen van een mede-international.

Speler om in de gaten te houden: Hoewel hij met zijn 22 jaar de jongste speler is in de Franse selectie, heeft Mbappé alles in zich om uit te groeien tot een van de sterren van het EK. De watervlugge aanvaller werd afgelopen seizoen bij Paris Saint-Germain topscorer in de Ligue 1. Bij de nationale ploeg scoorde hij al zeventien keer in 44 interlands.