Alle landen zijn inmiddels in actie gekomen op het EK en dat betekent dat woensdag de tweede speelronde van start gaat. Rusland hoopt zich tegen Finland te revancheren voor het verlies tegen België, Turkije wacht een krachtmeting met Wales en Italië wil tegen Zwitserland een plek in de achtste finales veiligstellen.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

15.00 uur, Gazprom Arena in Sint-Petersburg: Finland-Rusland

De zege van Finland op Denemarken werd zaterdag logischerwijs volledig overschaduwd door de hartstilstand van Christian Eriksen. De Finnen wonnen het later op de avond uitgespeelde duel met Denemarken wel verrassend en staan er verrassend goed voor met het oog op de achtste finales.

Het bereiken van de knock-outfase zou een stunt zijn, want Finland doet voor het eerst in de historie mee aan een eindtoernooi. Met doelman Lukás Hrádecky (Bayer Leverkusen) en Glen Kamara (Rangers) hebben de Finnen slechts twee spelers in de selectie die afgelopen seizoen in de groepsfase van een Europees clubtoernooi uitkwamen.

Rusland is door de 3-0-nederlaag tegen België gebaat bij een overwinning om te voorkomen dat het net als in 2012 en 2016 al in de groepsfase strandt. Het beste resultaat van Rusland op het EK dateert van 2008, toen de ploeg van toenmalig bondscoach Guus Hiddink de halve finales haalde. Oranje werd toen in de kwartfinales na verlenging uitgeschakeld.

Weetje over de wedstrijd: De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Het is de tweede keer dit toernooi dat de Nederlander een wedstrijd mag fluiten, want hij had vorige week vrijdag ook al de eer om het openingsduel tussen Italië en Turkije in goede banen te leiden.

Speler om in de gaten te houden: In de zoektocht naar doelpunten is de Finse hoop gevestigd op Teemu Pukki. In de kwalificatiereeks voor het EK was de ervaren spits verantwoordelijk voor tien van de zestien goals van Finland. Pukki was afgelopen seizoen met 26 doelpunten ook op dreef voor Championship-club Norwich City.

Danny Makkelie heeft de leiding over Finald-Rusland in Sint-Petersburg. Danny Makkelie heeft de leiding over Finald-Rusland in Sint-Petersburg. Foto: AFP

18.00 uur: Olympisch stadion in Bakoe: Turkije-Wales

In de aanloop naar de openingswedstrijd van het EK tegen Italië zei de Turkse bondscoach Senol Günes dat hij de Italianen graag weer terug zou zien in de finale, maar het ambitieuze Turkije werd door de 3-0-nederlaag in Stadio Olimpico met beide benen op de grond gezet.

De Turken kregen tegen Italië evenveel doelpunten tegen als in de hele EK-kwalificatie (3). Een overwinning op Wales lijkt cruciaal voor Turkije, dat in de aanloop naar het EK zes duels op rij ongeslagen was en in maart nog indruk maakte door Oranje in de kwalificatie voor het WK 2022 met 4-2 te verslaan.

Wales zou al blij zijn met een plek in de knock-outfase, maar door het historische EK 2016 zijn de verwachtingen hoger dan normaal. De Britten eindigden vijf jaar geleden als EK-debutant als eerste in een groep met Engeland, Slowakije en Rusland en haalden zelfs de halve finales, waarin de latere kampioen Portugal te sterk was.

Stel je vraag op NUjij Wat wil jij weten over het EK? Elke dag geven we antwoord op een door jullie gestelde vraag. Stel je vraag op NUjij!

Weetje over de wedstrijd: Op basis van de vorige ontmoeting tussen Turkije en Wales mogen de fans stiekem hopen op een doelpuntenfestijn. In de zomer van 1997 won Turkije mede dankzij vier treffers van Hakan Sükür met 6-4 van Wales in een kwalificatieduel voor het WK van 1998.

Speler om in de gaten te houden: In Wales is alle hoop gericht op sterspeler Gareth Bale, die ondanks wat mindere jaren nog altijd het verschil moet gaan maken voor zijn land. De aanvaller van Real Madrid draagt voor het eerst op een eindtoernooi de aanvoerdersband bij Wales en noemde dat al "een van de hoogtepunten uit zijn carrière".

Alle hoop in Wales is gericht op sterspeler en aanvoerder Gareth Bale. Alle hoop in Wales is gericht op sterspeler en aanvoerder Gareth Bale. Foto: AFP

21.00 uur: Stadio Olimpico in Rome: Italië-Zwitserland

Italië werd voor het EK al als titelkandidaat bestempeld en de ploeg van bondscoach Roberto Mancini bevestigde die status in de openingswedstrijd. 'La Squadra Azzurra' boekte tegen Turkije de negende zege zonder tegendoelpunt op rij en is nu 28 achtereenvolgende interlands ongeslagen.

Zwitserland moet dan ook van goeden huize komen om buurland Italië de eerste nederlaag sinds 10 september 2018 te bezorgen. De Zwitsers deden vier keer eerder mee aan het EK en bereikten slechts één keer de knock-outfase: in 2016 waren de achtste finales ook direct het eindstation.

Weetje over de wedstrijd: In de selectie van Zwitserland zitten vijf spelers die in de Italiaanse competitie hebben gespeeld. Bondscoach Vladimir Petkovic was tussen 2012 en 2014 trainer van Lazio en keert zodoende terug in Stadio Olimpico.

Speler om in de gaten te houden: Na het oefenduel met Spanje op 3 juni 2018 miste sterspeler Granit Xhaka geen wedstrijd meer bij Zwitserland. De 28-jarige aanvoerder hoopt snel weer tot scoren te komen, want zijn laatste doelpunt voor Zwitserland dateert van 18 november 2019.