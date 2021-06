Scheidsrechter Danny Makkelie krijgt de leiding over de EK-wedstrijd tussen Finland en Rusland van woensdag in Sint-Petersburg. Het is al de tweede keer dit toernooi dat de Nederlander een duel mag fluiten.

De 38-jarige Makkelie had al de eer om de openingswedstrijd van het EK tussen Italië en Turkije in Rome in goede banen te leiden. Die wedstrijd in groep A werd vrijdagavond met 3-0 gewonnen door de Italianen.

Net als dat duel wordt Makkelie bij de ontmoeting tussen Finland en Rusland bijgestaan door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Pol van Boekel is de VAR en hij krijgt daarbij assistentie van onder anderen Kevin Blom.

Waar Makkelie al voor zijn tweede wedstrijd van dit EK staat, moet Björn Kuipers nog wachten op zijn eerste aanstelling. De Oldenzaler was zondag wel vierde official bij de wedstrijd tussen Engeland en Kroatië (1-0).

De wedstrijd tussen Finland en Rusland begint woensdag om 15.00 uur in Sint-Petersburg. De Finnen wonnen hun eerste wedstrijd in groep B met 0-1 van Denemarken en de Russen gingen met 3-0 onderuit tegen België.

De 'Rode Duivels' nemen het donderdag op tegen Denemarken (aftrap 18.00 uur).